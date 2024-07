忙しく働く東京の男女こそ、休日の時間をいかに有意義に過ごせるかが重要だ。



そこで、週末を楽しく過ごすためのイベントをPICK UP!



7月一発目の週末は、すでに夏のムード全開!



お祭りや、プールサイドで開催されるミュージックフェスに参加して、夏を感じるも良し。



「THE AOYAMA GRAND HOTEL」で始まった土日限定のビュッフェランチで、昼から乾杯するも良し。

□EVENT

『OCEAN PEOPLES’24』

プールで遊びながらミュージックライブを楽しめる、この夏最高のプール&ビーチフェスティバルが開催される!





□HOTEL LUNCH

AwichやYONA YONA WEEKENDERSなど、豪華アーティストが集結。参加するアーティストは以下のとおり。【7/6(土)出演アーティスト】Def Tech、Novel Core、YONA YONA WEEKENDERS、I Don't Like Mondays.、Blue Vintage、Dimitri from Paris、田中知之(FPM)、YOSA&TAAR、DJ KRO【7/7(日)出演アーティスト】Awich、OZworld、JP THE WAVY、CHICO CARLITO、Furui Riho、DJ KOCO aka SHIMOKITA、DJ HASEBE、ZEN-LA-ROCK、BiBiyuaまた、会場には夏にぴったりなフードやドリンクなど、お洒落なキッチンカーが勢揃い!近くのピクニックエリアでは、芝生で寝転んだり遊んだり、白い砂浜の上のそばでリラックスするなど気ままに楽しめる。7月の1週目から、存分に夏を感じよう!>>『OCEAN PEOPLES’24』の詳細はこちらをクリック◆概要開催期間:2024年7月6日(土)、7日(日)会場:SUNSET BEACH PARK INAGE(稲毛海浜公園内)住所:千葉県千葉市美浜区高浜7-2-2『THE AOYAMA GRAND HOTEL「Rossi(ロッシ)」ホリデーランチ』

今年4月にリニューアルして話題となっている「THE AOYAMA GRAND HOTEL」のトラットリア『Rossi』にて、週末限定のランチビュッフェが始まる!



前菜とデザートはビュッフェスタイル、メインディッシュは⾁や魚介、またはRossi特製カレーライスなどからチョイスが可能だ。



オープンキッチンのカウンターには、サラダやパテ、マリネ、ケーキなど美味な料理が豊富に並び、何をどれくらい食べるかはもちろん自分次第。



ファーストドリンクとして、グラスシャンパンを提供してくれる嬉しいサービスも。



また、同店はホテルの最上階(20階)に位置し、周囲にはさほど高層の建物はないため、青山の景観を見渡せる抜群のロケーションなのだ。



女子会などのシーンで重宝するのはもちろん、ランチタイムは子連れでもOKとのことなので、家族との食事でも気兼ねなく利用できる。



仲間と昼からシャンパンで乾杯して、都内の景色を見下ろしながら、のどを潤す。そんな特別感のあるランチを楽しんでみては?



>>『THE AOYAMA GRAND HOTEL「Rossi(ロッシ)」ホリデーランチ』の詳細と予約はこちらをクリック



◆概要

場所:THE AOYAMA GRAND HOTEL 20F「Rossi」

営業時間:<ホリデーランチ>土日祝11:30〜16:30(L.O.15:00)

価格:¥7,000〜

※ランチタイムは未就学のお子様もご利用可能です。

□EVENT

『下町七夕まつり』

浅草から上野にかけての「かっぱ橋本通り」にて、下町七夕まつりが開催される。



たくさんの七夕飾りや地元商店などの模擬店で街が彩られ、さらにさまざまなパフォーマーがイベントを盛り上げる。通り全体が手作り感のある活気で満たされるお祭りだ。



オープニングセレモニーはかっぱ橋本通りの上野側で行われ、そのすぐあとより、大人数のパレードが上野側から浅草側へと練り歩く。



富山県の伝統民謡に合わせて踊る、越中おわら節は夕方頃に出発し、浅草側へとゆっくりと進む。ゆったりした雰囲気の中にも力強い、幽玄の舞。日が落ちる頃の雰囲気は格別だ。



商店街の各所には、短冊に願い事を書いて自由に結わえることができるブースも。



「東京の下町」を感じることができるお祭りで、昔懐かしい初夏の体験をしてみては?



>>『下町七夕まつり』の詳細はこちらをクリック



◆概要

会場:かっぱ橋本通り(昭和通りから国際通り 約1.2km)

開催日:2024年7月4日(木)から8日(月)の5日間

※メインイベントは7月6日(土)、7日(日)