¡ÈµÜÇ÷¥À¥µ¤¤¡É¤ÎÀ¼¤ËÉÊÀîÍ´¤¬È¿ÏÀ¡ÖÀÎ¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡× £ö£óÁÆÉÊ¡Ö¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×
¡¡¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤¬£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤È¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤ÏÁÆÉÊ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡×È¯¸À¡£¤½¤³¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜÇ÷¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤êà¸ý·âá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢µÜÇ÷¤ÏµÈËÜÂà½ê¸å¡¢½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÁÆÉÊ¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤é¤º¡¢Æ°²è¤Ç¡Ö¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¡£¤·¤ó¤É¤¤¤ï¡×¤ÈÇò´ú¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÉÊÀî¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ì½ï¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ê¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ï¾å¼ê¤À¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ö¥¹¡×¤Èà´Ö¤Î°¤µá¤ò»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡ØµÜÇ÷¤µ¤ó¥À¥µ¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡©¡¡ÀÎ¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Çº£¤µ¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È¡¢µÜÇ÷¤òÃÎ¤ë¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤ÐàÄÌ¾ï±¿Å¾á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ìÀ¸³¶Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²¸·Ã¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢µÜÇ÷¤ÎÃË¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÎóµó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¸¤ËÃå¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬µÜÇ÷¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤«¤é¡×¤È¥ª¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤«¤éÁûÆ°¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤¿µÜÇ÷¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Êº£¤µ¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ËÊ¸»úÌÌ¤À¤±¤ÇÆÉ¤à¤«¤é¡Ø¤¨¤Ã¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÁÆÉÊ¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¡¢°ì½Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ï¥Ã¤È¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤È¤«¤é±ÇÁü¸«¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤«¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÃÃÊ¡¢ÌäÂê»ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏµÜÇ÷¤â¡ÖÊ¸»ú¤ÎÀÚ¤ê¼è¤ê¤ÏÉÝ¤¤¤Í¡£´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¼è¤Ã¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ó¥Á¤¬¤Þ¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¹¤ë¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê±ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£