¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡£¡×¤ÇÀ¼Í¥½é¼ç±é¡Ä£±£°·î£´Æü¸ø³«¡Öº£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ê£²£·¡Ë¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£´Æü¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡£¡×¡ÊÄ¹°æÎ¶Àã´ÆÆÄ¡Ë¤ÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Åç¤Ç°é¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î£³¿Í¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Ë¤â»÷¤¿Ææ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤Ð¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê£³¿Í¤È¡Ö¤Õ¤ì¤ë¡×¤¬Åìµþ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤¦¿ÍÁª¤òÇ®Ë¾¤·¤¿Ä¹°æ´ÆÆÄ¤éÀ½ºî¿Ø¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´º¹Ô¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¾¯Ç¯¡¦½©¤ò±é¤¸¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤¿¤³¤È¡¢¡Ø½©¡Ù¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤È¶õ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡×¡Ê£²£³Ç¯¡Ë°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ¼Í¥¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÀ¼¤Ï½éÄ©Àï¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¡£Ç¯Îð¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤ºº£¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡½©¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò±é¤¸¤ëºäÅì¤Ï¡ÖÀ¼¤Î»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤È¡Ø¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤ä´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á°ÅÄ¤â¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³Ãæ¤â¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¼çÂê²Î¡¡¡»¡Ä¼çÂê²Î¤Ï¡¢£Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡×¤Ë·èÄê¡££Ù£Ï£Á£Ó£Ï£Â£É¤Ï¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¡É¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ¤äÃ¯¤«¤òÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¦µ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á±Ç²è½é¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ë¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÆü¡¹È¯Å¸¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¸Î¤Ë´¶¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤È¾å¼ê¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£