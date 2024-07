セリエAの新シーズン日程が発表！　王者インテルはジェノアと、ミランはトリノと開幕戦で激突

4日、2024−25シーズンのセリエAの日程が発表された。2023−24シーズンは、インテルの3シーズンぶり通算20回目のスクデットで幕を閉じた。およそ2か月半のオフを挟み、新たなシーズンの幕が上がるなか、今回は2024−25シーズンのセリエAのスケジュールが伝えられた。開幕戦では、王者インテルがジェノアの本拠地に乗り込む。2シーズンぶりの覇権奪還を目指すナポリは、敵地でヴェローナと対戦。ミランはホームにトリノを迎え、ユヴェントスは同じくホームで、22年ぶりにセリエAの舞台に戻ってきたコモと激突する。

■セリエA開幕節・対戦カード

■セリエA最終節・対戦カード

なお、現時点で開幕週が8月17日から18日にかけての週末に開催されることは決まっている(※金曜および月曜開催の可能性あり)が、詳細な開催日時は明かされていない。また、インテルとミランによるミラノ・ダービーは、9月22日の週末に行われる第5節と2025年2月2日の週末に行われる第23節で実現。前者はインテルのホーム扱い、後者はミランのホーム扱いで開催される。インテルとユヴェントスによるイタリア・ダービーは、10月27日の第9節がインテルのホームで、2月16日の第25節がユヴェントスのホームで行われる。ローマとラツィオによる“デルビー・デッラ・カピターレ”(ローマ・ダービー)は、1月5日の第19節がローマのホームで、4月13日の第32節がラツィオのホームで開催予定だ。最終節は5月25日の週末にかけて開催される。インテルは敵地でコモと、ナポリはホームでカリアリと、ミランはホームでモンツァと、ユヴェントスは敵地でヴェネツィアと、それぞれ対戦予定だ。2024−25シーズンのセリエAにおける、開幕節と最終節の対戦カードは下記の通り。▼2024年8月18日(日)ボローニャ vs ウディネーゼカリアリ vs ローマエンポリ vs モンツァジェノア vs インテルヴェローナ vs ナポリユヴェントス vs コモラツィオ vs ヴェネツィアレッチェ vs アタランタミラン vs トリノパルマ・カルチョ vs フィオレンティーナ▼2025年5月25日(日)アタランタ vs パルマ・カルチョボローニャ vs ジェノアコモ vs インテルエンポリ vs ヴェローナラツィオ vs レッチェミラン vs モンツァナポリ vs カリアリトリノ vs ローマウディネーゼ vs フィオレンティーナヴェネツィア vs ユヴェントス