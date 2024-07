【VOLVO VNR オプティマスプライム】12月下旬 発売予定価格:8,800円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「VOLVO VNR オプティマスプライム」を12月下旬に発売する。価格は8,800円。

「VOLVO VNR オプティマスプライム」は、VOLVO社の「VOLVO VNR300」とのコラボレーション商品。リアルなトラック形状から新しいデザインのオプティマスプライムに完全変形する。コンテナは、ビークルモード時にトレーラートラックの後部に接続牽引が可能だ。

さらにコンテナは基地モードに変形し、ロボットモードと組み合わせて遊ぶことができる。専用武器のライフルが付属する。ビークルモード時の全長は260mm。

【セット内容】

VOLVO VNR オプティマスプライム本体(1)、コンテナ本体(1)、武器(1)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

252×125×100mm

(C) TOMY. The VOLVO trademarks(word and device),other related trademarks,if applicable,and the Volvo designs are licensed by the AB Volvo Group.