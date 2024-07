【BINGO SPORTS オプティマスプライム】12月下旬 発売予定価格:6,600円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「BINGO SPORTS オプティマスプライム」を12月下旬に発売する。価格は6,600円。

「BINGO SPORTS オプティマスプライム」は、BINGO SPORTSとのコラボレーション商品。ロボットモードからオプティマスカラーのレーシングカーに変形する。ブラスターにウィングパーツを取り付けることが可能だ。ロボットモード時の全高は128mm。

【セット内容】

BINGO SPORTS オプティマスプライム本体(1)、本体パーツ(ウイング)(1)、武器A(1)、武器B(2)、取扱説明書(1)

【パッケージサイズ】

139×190×64mm

【オプティマスプライムのスペシャルデザインレーシングカーの実車が誕生】

コルベットC7 GT3-Rをスキャンしたオプティマスプライムのスペシャルデザインレーシングカーの実車が誕生。6月9日にスポーツブランドSUGOにて行なわれたGTワールドチャレンジ・アジアジャパンカップ2024の開幕戦とRace.2にて見事優勝しダブルウィンを飾った。

(C) TOMY. (C) 2024 Paramount Pictures Corporation.

All Rights Reserved. TM & R denote Japan rademarks.

CHEVROLET,the BOWTIE logo,CORVETTE and the CORVETTE logo,and CAMARO,are registered trademarks of General Motors,LLC.

(C) F&C Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2024 BingoSports Ltd. All rights reserved.