【40TH SELECTION バンブルビー】2025年3月 発売予定価格:16,500円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「40TH SELECTION バンブルビー」を2025年3月に発売する。価格は16,500円。

「40TH SELECTION」は「トランスフォーマー」40周年を記念したシリーズ。第1弾として「MPM-3 バンブルビー」が劇中そのままのイメージで本シリーズに再登場する。全高は170mm。

右腕に付属の武器を取り付け可能。フルポーザブル仕様で多彩なポージングが楽しめる

頭部に内蔵されているバトルマスクを展開し、劇中再現を楽しめる

【パッケージサイズ】

153×230×64mm

