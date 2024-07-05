今日の歴史（７月５日）
１８８０年：朝鮮修信使の金弘集（キム・ホンジプ）一行が日本へ出発
１９００年：ソウル・漢江鉄橋完工
１９０７年：李相ソル（イ・サンソル）ら高宗の密使一行がオランダ・ハーグの万国平和会議で乙巳保護条約（韓日保護条約）の不当性を記した訴状を提出
１９３５年：中国・南京で朝鮮独立団体の民族革命党結成
１９４９年：地方自治法公布
１９７２年：文化広報部が北朝鮮を「北傀」から「北韓」と呼ぶよう各官庁に通達
２００１年：朴賛浩（パク・チャンホ）投手が米メジャーリーグのオールスター戦に韓国人として初選抜
２００６年：北朝鮮が「テポドン２」など中長距離弾道ミサイルの発射実験を実施
１９００年：ソウル・漢江鉄橋完工
１９０７年：李相ソル（イ・サンソル）ら高宗の密使一行がオランダ・ハーグの万国平和会議で乙巳保護条約（韓日保護条約）の不当性を記した訴状を提出
１９３５年：中国・南京で朝鮮独立団体の民族革命党結成
１９４９年：地方自治法公布
１９７２年：文化広報部が北朝鮮を「北傀」から「北韓」と呼ぶよう各官庁に通達
２００１年：朴賛浩（パク・チャンホ）投手が米メジャーリーグのオールスター戦に韓国人として初選抜
２００６年：北朝鮮が「テポドン２」など中長距離弾道ミサイルの発射実験を実施