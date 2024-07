【キャンペーン】7月5日~7月11日まで

講談社は、岡本倫氏によるマンガ「パラレルパラダイス」をヤンマガWebにて3巻分までの無料公開、及び4巻分が10ポイントで読めるキャンペーンを実施する。期間は7月11日まで。

本作は異世界に迷い込んだ男子高生・太多陽太と美少女騎士・ルーミとの出会いからはじまる美少女てんこ盛り異色SEXYファンタジー。「極黒のブリュンヒルデ」、「君は淫らな僕の女王」を手掛けた岡本倫氏による作品で、本キャンペーンは本日7月5日に「パラレルパラダイス」の単行本第25巻が発売されたことを記念して行なわれるものとなる。

ヤンマガWeb「パラレルパラダイス」のページ

