アイドルグループ・日向坂46が3・4日の2日間にわたって、パシフィコ横浜 国立大ホールで『11th Single ひなた坂46 LIVE』を開催した。同ライブは、11枚目シングル「君はハニーデュー」の楽曲「錆びつかない剣を持て!」の歌唱メンバーである高瀬愛奈、高本彩花、濱岸ひより、高橋未来虹(高=はしごだか)、森本茉莉、山口陽世、石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、竹内希来里、平岡海月、渡辺莉奈が参加。同シングルから選抜制を採用した日向坂46にとって、アンダーグループとして誕生した“ひなた坂46”として初めてのライブとなった。

この初ライブでは、すべてのメンバーが曲ごとにセンターを務めるなど、全員にスポットライトが当てられるとともに、日向坂46の新たな可能性も感じさせるライブに。また、このパシフィコ横浜は、日向坂46の前身グループ・けやき坂46(通称ひらがなけやき)が初めてのツアーの初日を迎えた場所でもあり、くしくも同じ地で新たなスタートが切られる形となった。2日目のライブ後半には、今回のひなた坂46としての初楽曲「錆びつかない剣を持て!」でセンターを務め、同ライブの座長も務めた高橋が、『ひなた坂46 LIVE』に挑んだ思いを語った。「リハーサルから今日を迎えるまでの、忙しなくもあり、愛おしい日々がだんだん終わりに近づいているんだなぁと実感して、今は少し寂しさすら感じています。今日は少しだけ、私のお話をさせてください」と話し始めた高橋。「周りの人に、私に足りないものはなんだろうって聞いた時に、自分には自信が足りないって言われることが多くありました。このライブでは、そんな自信のない自分から脱却したくてこれまで頑張ってきました。そしてそんなタイミングで、ひらがなひなた46のセンター、そして単独ライブの座長に選んでいただき、今の私にとっては大きすぎる試練だなと思うと同時に、自分が何か変われる大きなきっかけでもあると確信しました。ファンの皆さんはもちろん、スタッフの皆さん、メンバーのみんなにたくさんたくさん支えていただいて、私は今日、自信を持ってステージに立つことができました」とライブ前の複雑な心境を明かす。そして「今作、自分に与えられた役割をまっとうできたかは、たぶん、このライブが終わってから分かると思っています。でもひとつ、確かに言えるのは、ひなた坂46の初のセンターに立てて、すごく楽しかったなぁということです。このライブがひなた坂46の未来につながること、そして、ひなた坂46がさらに坂を上り続けていくことを、私は心から願っています。これからも、どうぞ、日向坂46の応援をよろしくお願いします」とこれからの決意とともに呼びかけた。■日向坂46『11th Single ひなた坂46 LIVE』DAY2セットリストM0. OVERTUREM1. ってかM2. One choiceM3. You’re in my wayM4. 青春ポップコーンM5. 世界にはThank you!が溢れているM6. どうする?どうする?どうする?M7. ゴーフルと君M8. 夏色のミュールM9. 割れないシャボン玉M10. 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せないM11. 男友達だからM12. わずかな光M13. My fansM14. Dash&RushM15. 愛はこっちのものだM16. 恋した魚は空を飛ぶM17. 錆びつかない剣を持て!【アンコール】EN1. おいで夏の境界線EN2. FootstepsEN3.永遠の白線EN4. JOYFUL LOVE【Wアンコール】WEN1. 錆びつかない剣を持て!