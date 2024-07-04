¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡¡Ï¡çÖ»áÅöÁª¤Ë¸þ¤±¾®ÃÓ»á¤È¼«Ì±¡¦Î¢¶âµÄ°÷¤Î´Ø·¸¤ò¡ÖÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï£´Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¡çÖ»á¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÏÏ¡çÖ»á¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼»á¤â£¶·î£²£¹Æü¤Ë£Ê£Ò°¤º´¥öÃ«±ØÁ°¤Ç³«¤«¤ì¤¿Ï¡çÖ»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¡Ö¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ø¤Î£±É¼¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÀ¼¤¬Ä¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤â½ªÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ï¡çÖ»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÅÄÂ¼»á¤Ï¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÏÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æà¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀµÜ³°±ñ¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢ÅÔÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤Ù¤¤À¤È¤·¤ÆÅÔÌ±¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊÝ¸±ÀÇ¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¸øÌó¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£Æü¡¹¡¢»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢»ÔÌ±¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Áªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ìÉô¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬¼«¸ø¤ÈÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¸Ç¤áÍ¥°Ì¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤ÈÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òÂç¤¤¯ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤ß¤Æ¤â¡Ø´ßÅÄÀ¯¸¢¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ï£¶³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞÎ¢¶â¤É¿¿¤óÃæ¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë»Ù±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¡ÊÍ¸¢¼Ô¤Ë¡Ë¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÌÔÄÉ¡¢¾¡Íø¤È¤¤¤¦¾¡µ¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£