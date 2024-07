スポーツ栄養商品の提供やブース設置！マイプロテイン「HYROX」グローバルニュートリションパートナー

マイプロテインは、欧米を中心に世界各地で開催されている最先端フィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」のグローバルニュートリションパートナーとなることを発表しました。

マイプロテイン「HYROX」グローバルニュートリションパートナー

マイプロテインは、欧米を中心に世界各地で開催されている最先端フィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」のグローバルニュートリションパートナーとなることを発表。

今回マイプロテインが就任するグローバルニュートリションパートナーとは、「HYROX(ハイロックス)」を栄養的な観点から世界規模で支援するパートナーシップです。

具体的には、マイプロテインのラインナップ豊かなスポーツ栄養商品の提供やブース設置などを行うことで、参加者の栄養補給やパフォーマンスの向上だけでなく、健康的でアクティブな日々を過ごすためのライフスタイルを全面的にサポートします。

本パートナーシップの締結により、2024年ブランド誕生20周年を機にブランドリニューアルを実施し、世界70カ国以上で展開するスポーツ栄養ブランドとしてさらなる成長を図る「マイプロテイン」と、これまでに30都市以上でのレース開催を実現し、2023/24シーズン中に延べ175,000名以上の参加を実現した「HYROX(ハイロックス)」が、ともに発展していくことを目指します。

なお日本では、2025年にHYROX開催を予定しています。

