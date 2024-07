ポルトガル代表のフリーキッカーは、今もFWクリスティアーノ・ロナウドで固定されている。ゴールを狙える距離であれば、選択肢はロナウドしかない。今回のEURO2024でもロナウドはフリーキックからゴールを狙い続けている。



ただ、成功率はあまり高くない。これまでロナウドはEURO、ワールドカップと合わせて11回出場しており、合計60本のフリーキックを蹴っている。そのうち決まったのは、2018年W杯のスペイン戦で決めたゴールのみ。成功率は1.7%となっていて、英『The Sun』も悲惨な結果だと問題視している。





On this day in 2018, Cristiano Ronaldo scored an iconic hat trick vs. Spain.



His third was the definition of clutch



