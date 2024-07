大容量通信にも対応！HISモバイル「HIS光」

HISモバイルは光インターネットサービスブランド「HIS光」を2024年7月2日(火)より提供を開始しました。

■HIS光について

HIS光はダークファイバーを活用した高品質光ファイバー回線と専用のゲートウェイを利用し、2ギガ・10ギガの大容量通信にも対応したご家庭で利用できる高速インターネットサービスです。

新型コロナウイルス感染症の影響より2020年以降、リモートワークが普及し、オンライン教育を含む動画ストリーミングの閲覧等、インターネットデータ利用量が増加しているのと同様にスマホのデータ通信も年々増加しています。

HIS光は昨今のエネルギーの高騰による光熱費の増加などと同様に、家計を圧迫する通信費をHISモバイル提供の格安SIMとHIS光を組み合わせることによって、よりコスパの高いサービスを提供します。

他社からの乗り換えがしやすい特典も用意し、ご家庭でのインターネット回線と携帯電話の料金の見直しと快適なインターネット環境のサービスを提供します。

■HIS光料金プラン<月額費用>

HIS光 2ギガプラン

3年契約 :5,478円

契約期間なし:6,578円

HIS光 10ギガプラン

3年契約 :5,979円

契約期間なし:6,578円

※初期費用3,850円が発生します。

※基本工事費44,000円が発生します。

■HIS光のお申込キャンペーン

1:SIM+光回線セット申込で月額1,500円割引 ※最大12ヶ月間

2:開通初月の月額費用が無料

3:他社解約違約金を最大50,000円負担

4:基本工事費最大44,000円が実質無料

5:SIMを複数回線同時にお申込で最大8,250円キャッシュバック

