誰一人取り残さない助け合いの輪を表現！コープ共済「40周年記念CM」

コープ共済は、2024年7月よりCO・OP共済40周年を記念したCMの放映を開始しました。

コープ共済「40周年記念CM」

コープ共済連は、2024年7月よりCO・OP共済40周年を記念したCMの放映を開始!

また、同CMのロングバージョンをスペシャルムービーとしてCO・OP共済40周年記念サイトにて公開しました。

■キャッチコピーは「ひとりも取り残さない、たすけあいをめざして」

テレビCMでは、誰一人取り残さない助け合いの輪を目指すCO・OP共済を表現しました。

40年間を振り返り、組合員の声で成長してきた歴史と未来に向けた決意を60秒に凝縮しました。

また、ロングバージョンのスペシャルムービーでは、テレビCMの枠では伝えきれない、CO・OP共済のこれまでのあゆみを紹介。

CO・OP共済が大切にしている取り組みである「組合員の声に応えた商品改定の歴史」や「被災地への支援活動」、「共済金請求者への折り鶴の同封活動」など、これからも変わらず大切にしていきたい『加入者への寄り添い』、『CO・OP共済のココロ』を表現しています。

■テレビCM概要

・放映開始日:2024年7月

・放映エリア:全国(地区によりOA開始日は異なります)

テレビCMは、CO・OP共済オフィシャルホームページ内「コーすけの部屋」でも見ることができます。

・コーすけの部屋:

https://cosuke.coopkyosai.coop/tvcm/

