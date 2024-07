サンエックスの新キャラクター「シュガーココムー」POP-UP SHOPの開催が決定! 新たなサンエックスのキャラクターたちをグッズでもお迎えしちゃいましょう。「シュガーココムー」はおさとうからうまれた、甘えんぼうの「わたあめうさぎ」。ココムーは「最愛のふわふわ」という意味で、大好きなご主人がつけてくれたお名前。街はずれの小さなお菓子屋さんでご主人の代わりにお店番をしているらしい。2024年7月に登場したばかりのニューフェイスだ。

そんなシュガーココムーのPOP-UP SHOPが全国のリラックマストア&キデイランドの一部店舗とヤマシロヤ(東京・上野)にて、2024年7月6日(土)より開催することが決定! ぬいぐるみや文具など、7月発売の新アイテムが大集合する。リラックマストア原宿店&心斎橋パルコ店ではシュガーココムーのラフ展示が実施予定となっており、ヤマシロヤでは、色紙の展示や売り場装飾などをお楽しみいただくことができる。また、ノベルティもご用意されているとのことで、シュガーココムーの商品を1点以上お買い上げのお客様に「ダイカットステッカー」が1枚プレゼントされる。リラックマストア&キデイランドと上野ヤマシロヤではステッカーの絵柄が違うのでお楽しみに♪ なくなり次第終了となるのでご注意を!ふんわりあま可愛い世界観が魅力のサンエックスの新たな仲間「シュガーココムー」をどうぞよろしく♪(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.