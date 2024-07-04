「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル＆歌唱曲情報を解禁！
7月6日（土）15:00〜22:54 日本テレビ系で放送の「THE MUSIC DAY 2024」。
総合司会は櫻井翔。今年のテーマは【サプライズ】。総勢60組を超えるアーティストが出演、夏のはじまりに熱く燃える8時間LIVEをお届け！
タイムテーブルと出演アーティストの歌唱曲情報を解禁！
◆「THE MUSIC DAY」タイムテーブル
※各時間ごと アーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
【15時台】
●imase「NIGHT DANCER」
●HY「366日（Official Duet ver.）」
●&TEAM「チンチャおかしい」
●JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
●NOA「COLORS」
●美麗-Bi-ray-「Butterfly」
●松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
◎会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
●DA PUMP「U.S.A.」
●AKB48「ポニーテールとシュシュ」
●timelesz「人生遊戯」
●ゴールデンボンバー「女々しくて」
◎愛され続ける名曲メドレー
●石井明美「CHA-CHA-CHA」
●MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
●風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
【16時台】
●東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
●NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
●星街すいせい「ソワレ」
◎道頓堀サプライズライブ
●高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
【17時台】
●新しい学校のリーダーズ「Arigato」
●XG「WOKE UP」
●三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
●TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
●NiziU「RISE UP」
●乃木坂46「おひとりさま天国」
●三浦大知「能動」
●milet「hanataba」
●山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
◎金沢ライブ
●MISIA & Rockon Social Club「傷だらけの王者」
●藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台】
●timelesz「Anthem」
●DISH//「いつだってHIGH!」
●TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
●NewJeans「Hype Boy」
◎道頓堀サプライズライブ
●吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
◎情熱爆発カーニバルメドレー
●アン ミカ「アンミカーニバル」
●Da-iCE「スターマイン」
●荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
◎マツケンサンバフラッシュモブ企画
●松平健「マツケンサンバII」
【19時台】
●ILLIT「Magnetic」
●宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
●KAT-TUN「ハルカナ約束」
●THE ALFEE「星空のディスタンス」
●SUPER EIGHT「Eighdays」
●HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
●BE:FIRST「Masterplan」
●ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
◎サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
【20時台】
●XG「SHOOTING STAR」
●King & Prince「halfmoon」
●Snow Man「君は僕のもの」
●NewJeans「How Sweet」
●MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
●Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●LE SSERAFIM「Smart」
◎道頓堀サプライズライブ
●なにわ男子「I Wish」「Alpha」
◎世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
●ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
●MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」
●ELLY（三代目J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
【21時台】
●新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
●aespa「Supernova」
●SixTONES「GONG」
●SEKAI NO OWARI「Romantic」
●郄橋海人（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back~How Low」
●Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
●HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
●ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
●渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
◎金沢ライブ
●GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
【22時台】
●aiko「相思相愛」
●吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
~~~~~~~~~~~~~~~~~
●MAX
●渡辺美里
◎歌おう！私を変えた曲コーナー
●MIIHI（NiziU） & NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
●加藤清史郎「瞳をとじて」
●亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
◎金沢ライブ
●MISIA
◆出演アーティスト一覧（※50音順）
aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King & Prince、GLAY、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、美麗-Bi-ray-、藤井フミヤ、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、MAX、松平健、松本伊代、MISIA、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、Rockon Social Club、渡辺美里
ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）
＜出演者＞
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一 バカリズム 水卜麻美アナ（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈アナ（日本テレビアナウンサー）
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