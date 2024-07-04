『THE MUSIC DAY 2024』のタイムテーブル＆歌唱楽曲が公開！今年のテーマは「サプライズ」
■『THE MUSIC DAY 2024』は、7月6日15時より約8時間にわたって生放送！
櫻井翔が総合司会を務め、7月6日15時より約8時間にわたって日本テレビ系列にて生放送される『THE MUSIC DAY 2024』のタイムテーブルと歌唱楽曲が公開された。
なお、今年のテーマは「サプライズ」となっている。
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性があります
■15時台
imase「NIGHT DANCER」
HY「366日（Official Duet ver.）」
&TEAM「チンチャおかしい」
JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
NOA「COLORS」
美麗-Bi-ray-「Butterfly」
松本伊代＆AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
DA PUMP「U.S.A.」
AKB48「ポニーテールとシュシュ」
timelesz「人生遊戯」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
愛され続ける名曲メドレー
石井明美「CHA-CHA-CHA」
MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真）「Remember」
■16時台
東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
NEXZ「Ride the Vibe （Japanese Ver.）」 星街すいせい「ソワレ」
道頓堀サプライズライブ
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
■17時台
新しい学校のリーダーズ「Arigato」
XG「WOKE UP」
三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
NiziU「RISE UP」
乃木坂46「おひとりさま天国」
三浦大知「能動」
milet「hanataba」
山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
金沢ライブ
MISIA ＆ Rockon Social Club「傷だらけの王者」
藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
■18時台
timelesz「Anthem」
DISH//「いつだってHIGH！」
TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We’ll Never Change）」
NewJeans「Hype Boy」
道頓堀サプライズライブ
吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
情熱爆発カーニバルメドレー
アン ミカ「アンミカーニバル」
Da-iCE「スターマイン」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
マツケンサンバフラッシュモブ企画
松平健「マツケンサンバII」
■19時台
ILLIT「Magnetic」
宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
KAT-TUN「ハルカナ約束」
THE ALFEE「星空のディスタンス」
SUPER EIGHT「Eighdays」
HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
BE:FIRST「Masterplan」
ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
■20時台
XG「SHOOTING STAR」
King & Prince「halfmoon」
Snow Man「君は僕のもの」
NewJeans「How Sweet」
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」LE SSERAFIM「Smart」
道頓堀サプライズライブ
なにわ男子「I Wish」「Alpha」
世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse （Remix） Feat. Cardi B」
ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
■21時台
新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
aespa「Supernova」
SixTONES「GONG」
SEKAI NO OWARI「Romantic」
高橋海人（King & Prince / 「高」は、はしごだかが正式表記）×SOTA （BE:FIRST）×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban~Boom Boom Back～How Low」
Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
金沢ライブ
GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
■22時台
aiko「相思相愛」
吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
MAX
渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
MIIHI（NiziU）＆ NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
加藤清史郎「瞳をとじて」
亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
金沢ライブ
MISIA
番組情報
日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2024』
07/06（土）15:00～22:54
場所：幕張メッセ
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
ネクストゲート進行：市來玲奈アナ
出演アーティスト（※五十音順）
aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King & Prince、GLAY、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、藤井フミヤ、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、松平健、松本伊代、MISIA、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、Rockon Social Club、ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）
『THE MUSIC DAY 2024』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/musicday/