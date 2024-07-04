「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/07/04】6日に生放送される日本テレビ系「THE夏！THEライブ！THE MUSIC DAY！」（15：00〜22：54）のタイムテーブルが発表された。
【写真】SixTONES田中樹、新木優子を引き寄せハグ
※各時間ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）※放送時間は変更の可能性あり。
【15時台】
・imase「NIGHT DANCER」
・HY「366日（Official Duet ver.）」
・&TEAM「チンチャおかしい」
・JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
・NOA「COLORS」
・美麗-Bi-ray-「Butterfly」
・松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
・DA PUMP「U.S.A.」
・AKB48「ポニーテールとシュシュ」
・timelesz「人生遊戯」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
愛され続ける名曲メドレー
・石井明美「CHA-CHA-CHA」
・MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
・風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
【16時台】
・東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
・NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
・星街すいせい「ソワレ」
道頓堀サプライズライブ
・高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
【17時台】
・新しい学校のリーダーズ「Arigato」
・XG「WOKE UP」
・三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
・TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
・NiziU「RISE UP」
・乃木坂46「おひとりさま天国」
・三浦大知「能動」
・milet「hanataba」
・山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
金沢ライブ
・MISIA＆Rockon Social Club「傷だらけの王者」
・藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台】
・timelesz「Anthem」
・DISH//「いつだってHIGH！」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
・NewJeans「Hype Boy」
道頓堀サプライズライブ
・吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
情熱爆発カーニバルメドレー
・アン ミカ「アンミカーニバル」
・Da-iCE「スターマイン」
・荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
マツケンサンバフラッシュモブ企画
・松平健「マツケンサンバII」
【19時台】
・ILLIT「Magnetic」
・宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
・KAT-TUN「ハルカナ約束」
・THE ALFEE「星空のディスタンス」
・SUPER EIGHT「Eighdays」
・HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
・BE:FIRST「Masterplan」
・ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
【20時台】
・XG「SHOOTING STAR」
・King ＆ Prince「halfmoon」
・Snow Man「君は僕のもの」
・NewJeans「How Sweet」
・MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・LE SSERAFIM「Smart」
道頓堀サプライズライブ
・なにわ男子「I Wish」「Alpha」
世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
・MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse （Remix） Feat. Cardi B」
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
【21時台】
・新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
・aespa「Supernova」
・SixTONES「GONG」
・SEKAI NO OWARI「Romantic」
・高橋海人（※「高」は正式にははしごだか）（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
・Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
・HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
・ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
・渡辺翔太（Snow Man）×HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
金沢ライブ
・GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
【22時台】
・aiko「相思相愛」
・吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
・MAX
・渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
・MIIHI（NiziU）& NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
・加藤清史郎「瞳をとじて」
・亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
金沢ライブ
・MISIA
（modelpress編集部）
aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King & Prince、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、松平健、松本伊代、MISIA、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONES田中樹、新木優子を引き寄せハグ
◆「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル
※各時間ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）※放送時間は変更の可能性あり。
【15時台】
・imase「NIGHT DANCER」
・HY「366日（Official Duet ver.）」
・&TEAM「チンチャおかしい」
・JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
・NOA「COLORS」
・美麗-Bi-ray-「Butterfly」
・松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
・DA PUMP「U.S.A.」
・AKB48「ポニーテールとシュシュ」
・timelesz「人生遊戯」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
愛され続ける名曲メドレー
・石井明美「CHA-CHA-CHA」
・MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
・風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
【16時台】
・東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
・NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
・星街すいせい「ソワレ」
道頓堀サプライズライブ
・高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
【17時台】
・新しい学校のリーダーズ「Arigato」
・XG「WOKE UP」
・三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
・TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
・NiziU「RISE UP」
・乃木坂46「おひとりさま天国」
・三浦大知「能動」
・milet「hanataba」
・山下智久「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
金沢ライブ
・MISIA＆Rockon Social Club「傷だらけの王者」
・藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
【18時台】
・timelesz「Anthem」
・DISH//「いつだってHIGH！」
・TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
・NewJeans「Hype Boy」
道頓堀サプライズライブ
・吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
情熱爆発カーニバルメドレー
・アン ミカ「アンミカーニバル」
・Da-iCE「スターマイン」
・荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー（Eat You Up）」
マツケンサンバフラッシュモブ企画
・松平健「マツケンサンバII」
【19時台】
・ILLIT「Magnetic」
・宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
・KAT-TUN「ハルカナ約束」
・THE ALFEE「星空のディスタンス」
・SUPER EIGHT「Eighdays」
・HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
・BE:FIRST「Masterplan」
・ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
【20時台】
・XG「SHOOTING STAR」
・King ＆ Prince「halfmoon」
・Snow Man「君は僕のもの」
・NewJeans「How Sweet」
・MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
・LE SSERAFIM「Smart」
道頓堀サプライズライブ
・なにわ男子「I Wish」「Alpha」
世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）「Lose Yourself」
・MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse （Remix） Feat. Cardi B」
・ELLY（三代目 J SOUL BROTHERS）、田中樹（SixTONES）、RYOKI（BE:FIRST）、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
【21時台】
・新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
・aespa「Supernova」
・SixTONES「GONG」
・SEKAI NO OWARI「Romantic」
・高橋海人（※「高」は正式にははしごだか）（King & Prince）×SOTA（BE:FIRST）×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
・Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
・HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
・ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
・渡辺翔太（Snow Man）×HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
金沢ライブ
・GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
【22時台】
・aiko「相思相愛」
・吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」
・MAX
・渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
・MIIHI（NiziU）& NINA（NiziU）「SWEET 19 BLUES」
・加藤清史郎「瞳をとじて」
・亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
金沢ライブ
・MISIA
（modelpress編集部）
◆「THE MUSIC DAY 2024」出演アーティスト（※五十音順）
aiko、ILLIT、新しい学校のリーダーズ、アン ミカ、石井明美、imase、イモトアヤコ、宇徳敬子、HY、AKB48、aespa、XG、&TEAM、荻野目洋子、風間三姉妹、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King & Prince、ゴールデンボンバー、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、JO1、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、Da-iCE、timelesz、高橋洋子、DA PUMP、TUBE、DISH//、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、NEXZ、NOA、乃木坂46、BE:FIRST、星街すいせい、ポルノグラフィティ、MY FIRST STORY × HYDE、松平健、松本伊代、MISIA、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、milet、MOON CHILD（ササキオサム）、山下智久、ゆず、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM、ビリー・アイリッシュ（インタビュー出演）、YOASOBI（インタビュー出演）
【Not Sponsored 記事】