「祭り」を舞台にした和テイストのウォークスルーも！エス・プランニング「夏季限定のお化け屋敷」

エス・プランニングは、夏季限定のお化け屋敷を大阪で3箇所同時開催!

第1弾は2024年7月6日(土)〜9月23日(月祝)の期間中、イオンモール堺鉄砲町2階特設会場にて「KEEP OUT」を開催。

第2弾は2024年7月13日(土)〜9月23日(月祝)にイオンモールりんくう泉南1階特設会場で「夏合宿」を開催。

第3弾は2024年7月20日(土)〜9月29日(日)の期間中心斎橋オーパ2階特設会場で「百忌夜行」を開催します。

(※いずれも9月は平日休業)

「お化け屋敷で街を元気に」をビジョンとして2015年広島県福山市からお化け屋敷の制作を始めて2024年は大阪で3店舗同時開催します。

【第1弾 大阪堺お化け屋敷「KEEP OUT」】

コンセプトは歩くだけでは無い「邪道」ウォークスルー。

廃墟になった誰も住んでいない家。

知り合いから聞いた失踪した家族の話し。

たまたまその家を通りかかった時に気付いてしまい吸い込まれるように入って行ってしまった私の運命は…

「あの家には絶対に入ってはいけない」

■KEEP OUT概要

開催日 :7月6日〜8月31日

9月1日、7日、8日、14日、15日、16日、21日、22日、23日

※7月は20日〜毎日開催※9月は土日祝のみ開催

開催場所:イオンモール堺鉄砲町2階特設会場(coca横)

(大阪府堺市堺区鉄砲町1番地)

開催時間:11:00〜19:00

入場料 :1,000円(税込)

【第2弾 大阪泉南お化け屋敷「夏合宿」】

コンセプトは歩かずに寝転がって体験するルームタイプ。

もちろん寝転がっていたら終わるお化け屋敷ではありません。

私達の部では県大会に向けて毎年夏に〇〇で夏合宿を行うのが決まりだ。

夏合宿と聞いて喜ぶ1年生達。

それに比べて暗い表情の先輩達。

先輩達が話していたあのおぞましい事件は合宿2日目の夜に起きた…

帰りのバスの中で私は思った

もうこの部活を辞めようと思う…

■夏合宿概要

開催日 :7月13日〜8月31日、

9月1日、7日、8日、14日、15日、16日、21日、22日、23日

※7月は20日〜毎日開催※9月は土日祝のみ開催

開催場所:イオンモールりんくう泉南1階海側バス停前(カーブス横)

(大阪府泉南市りんくう南浜3-12)

開催時間:11:00〜19:00

入場料 :1,000円(税込)

<イオンモール堺鉄砲町、りんくう泉南共通>

※イオンモールクーポンをご提示で1人100円引き。

※クーポンご提示いただいた方のみ適用となります。

※泥酔の方、妊婦の方、6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

【第3弾 大阪心斎橋お化け屋敷「百忌夜行」】

コンセプトは「祭り」を舞台にした和テイストのウォークスルー。

暇を持て余した私は父の実家に一緒について帰ることになった。

散歩がてら地元のお祭りにふらっと足を運んでみた。

屋台の間を歩いていると、何だか祭りの様子がおかしい…

まるで異世界に迷い込んだみたいだ。

私はこの後思いもよらない出来事に巻き込まれていくのであった…

■百忌夜行概要

開催日 :7月20日〜8月31日、

9月1日、7日、8日、14日、15日、16日、21日、22日、23日、28日、29日

※9月は土日祝のみ開催

開催場所:心斎橋オーパきれい館2階特設会場

(大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3)

開催時間:11:00〜19:00

入場料 :1,000円(税込)

※泥酔の方、妊婦の方、6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

※9月以降は土日と祝日の開催になります。

