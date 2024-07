洗浄力と抗菌力がアップの全自動洗濯機！ハイセンスジャパン 「HW-DG75J／HW-G70J」

ハイセンスジャパンは、洗浄力と抗菌力がアップした全自動洗濯機7.5kg「HW-DG75J」と、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現した全自動洗濯機7kg「HW-G70J」を2024年7月に発売します。

ハイセンスジャパン「HW-DG75J/HW-G70J」

●HW-DG75J

●HW-DG75J

https://www.hisense.co.jp/washer/hw-dg75j/

銀イオン(Ag+)抗菌機能付き、サイズと容量のバランスがとれた洗濯機。

1. 銀イオン(Ag+)抗菌:銀イオン(Ag+)ユニットで洗濯物を“抗菌”する。

銀イオン(Ag+)をプラスされた洗濯水を使うことで、洗濯物が抗菌コートされてニオイの原因となる菌の繁殖を防いでくれます。

2. シンプルで使いやすい、多彩な洗濯コースとプラス機能

洗濯に合わせて、標準、おいそぎ、つけおき、念入り、自分流、毛布、ドライという7つの洗濯コースを選べます。

その上に3種類の機能をプラスして設定できます。

(プラス機能)

・香&消臭:最終すすぎ時に柔軟剤のパワーを最大限に発揮させる機能です。

・強すすぎ:お子様の衣類など、洗剤の残留が気になる衣類を強くすすぐ機能です。

・部屋干し:部屋干しのために脱水を15分おこなう機能です。

3. 3つの槽洗浄コース

(1)10分コース :毎回洗濯の前や後にサッと水道水で洗い流す。

(2)4時間コース :市販洗濯槽クリーナーで洗濯槽を清潔に。

(3)12時間コース:黒カビをしっかり落とします。

4. 頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力。

(1)立体シャワー水流

水を滝のように勢いよく落下させるタテ水流と、パルセーターの回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。

(2)激流パルセーター V3

新形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こし衣類を舞いあげ、衣類の絡まりを抑えしっかり洗浄します。

(3)ステンレス槽

洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽にすることで洗浄力をアップ。

様々なタイプの汚れを効果的に落とします。

5. 使いやすく美しいデザイン

(1)スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけでなく、サッと拭くだけでラクにお手入れできます。

(2)手を離しても、ゆっくり閉まる蓋。

静かで、手を挟みにくい、安心な設計です。

(3)ふとんや毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、ボディ幅53.2cmのコンパクト設計で狭いスペースにもすっきり収まります。

(4)大きな表示とシンプルな操作パネルは簡単に操作ができます。

前面高さ88cmのローダウン設計なので、洗濯物をラクな姿勢で取り出せます。

6. その他の機能

(1)ほぐし脱水

全てのコース脱水後にパルセーターをゆっくり動かして、衣類の絡みをほぐして取り出しやすくします。

(2)洗剤投入ケース

洗濯開始後、洗剤を水と混ぜながら投入。

衣類にやさしく、素早く洗剤を浸透させます。

(3)カセット式糸くずフィルター

大容量でお手入れがラクな糸くずフィルターを配置。

●HW-G70J

●HW-G70J

https://www.hisense.co.jp/washer/hw-g70j/

洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現。

5.5kgクラスの洗濯機と同等スペースに設置可能。

※同社HW-T55Hと比較。

1. コンパクトサイズ(ボディ幅50cm):狭いスペースにも設置可能なコンパクト設計。

5.5kgクラスの洗濯機と同等のサイズで、7kgに容量をアップ。

2. 銀イオン(Ag+)抗菌:銀イオン(Ag+)ユニットで洗濯物を“抗菌”する。

銀イオン(Ag+)をプラスされた洗濯水を使うことで、洗濯物が抗菌コートされてニオイの原因となる菌の繁殖を防いでくれます。

3. 3つの槽洗浄コース:3つの槽洗浄コースを搭載。

(1)10分コース :毎回洗濯の前や後にサッと水道水で洗い流す。

(2)4時間コース :市販洗濯槽クリーナーで洗濯槽を清潔に。

(3)12時間コース:黒カビをしっかり落とします。

4. 頑固な汚れまでしっかり落とす洗浄力。

(1)立体シャワー水流

水を滝のように勢いよく落下させるタテ水流と、パルセーターの回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。

(2)激流パルセーター V3

新形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻きのような水流を起こし衣類を舞いあげ、衣類の絡まりを抑えしっかり洗浄します。

(3)ステンレス槽

洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽にすることで洗浄力をアップ。

様々なタイプの汚れを効果的に落とします。

5. シンプルで使いやすい、多彩な洗濯コース

標準・おいそぎ・自分流・ドライ・毛布と部屋干しなどの5種類のセレクトコースがあります。

洗濯物に合わせ、必要なコースを選べます。

6. 使いやすくて美しいデザイン

(1)スタイリッシュな天板のガラストップは美しいだけでなく、サッと拭くだけでラクにお手入れできます。

(2)手を離しても、ゆっくり閉まる蓋。

静かで、手を挟みにくい、安心な設計です。

(3)ふとんや毛布などの大物洗いも可能な大容量でありながら、ボディ幅50cmのコンパクト設計で狭いスペースにもすっきり収まります。

(4)大きな表示とシンプルな操作パネルは簡単に操作ができます。

前面高さ813mmのローダウン設計ので、洗濯物をラクな姿勢で取り出せます。

7. その他の機能

(1)ほぐし脱水

全てのコース脱水後にパルセーターをゆっくり動かして、衣類の絡みをほぐして取り出しやすくします。

(2)洗剤投入ケース

洗濯開始後、洗剤を水と混ぜながら投入。

衣類にやさしく、素早く洗剤を浸透させます。

(3)カセット式糸くずフィルター

大容量でお手入れがラクな糸くずフィルターを配置。

