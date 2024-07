豆蔵のコンサルタントである河野文彦、菊地勇輝、桐原健太、庄司重樹、白谷和幸の5名がAWSの「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」を受賞しました。

豆蔵「AWS 2024 Japan AWS All Certifications Engineers」受賞

豆蔵のコンサルタントである河野文彦、菊地勇輝、桐原健太、庄司重樹、白谷和幸の5名がAWSの「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」を受賞しました。

「Japan AWS All Certifications Engineers」について

「2024 Japan AWS All Certifications Engineers」は、AWS Partner Network(APN)に参加している会社に所属し、AWS認定資格を全て保持しているAWSに精通したエンジニアを対象にした表彰プログラムです。

対象のAWS認定資格は12種となっており、各認定資格は3年ごとの更新が必要なため、すべての認定資格を保持し続けるための難易度は非常に高くなっています。

