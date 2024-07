コープ共済連は、「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」を実施します。

コープ共済連「コーすけARフォトコンテスト」

コープ共済連は、「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」を実施!

本企画は第1弾から第3弾まで連動して開催され、写真撮影やコンテストへの投票を通してキャンペーン参加者とともにCO・OP共済公式キャラクター「コーすけ」のオリジナル卓上カレンダーを作り上げていきます。

完成したカレンダーは参加者へプレゼントされます。

第1弾のコーすけARフォトコンテストではARコーすけと一緒に撮影した写真を応募いただき、入選された方には豪華賞品がプレゼントされます。

1.「コーすけARフォトコンテスト」の概要

コーすけのARカメラ(スマホやタブレットで撮影した現実世界にデジタルコンテンツを表示する技術)を使用して撮影した写真を募集します。

・実施期間:2024年7月2日(火)〜7月31日(水)まで

・応募方法:

STEP1…「コーすけのARカメラ」の二次元コードまたはURL

(https://cosuke.coopkyosai.coop/arcamera/direct.html)にアクセス。

STEP2…Webカメラを起動し、Webカメラを許可

STEP3…コーすけのスタンプを配置して楽しく写真を撮ろう♪

STEP4…応募フォームに写真をアップロードして応募完了!

・結果発表:キャンペーン第2弾「コーすけARフォト大賞」(2024年8月19日(月)開始)にて入選作品13作品を発表しました。

・賞品 :入選作品に選定された13名様に、豪華賞品をプレゼント!(*1)

(*1)第3弾「コーすけカレンダーをプレゼント」(2024年11月15日(金)開始)で大賞・優秀賞・審査員特別賞・入選を発表。

商品は12月下旬ごろに入選者へ発送します。

■大賞(1名様) :Panasonic 自動調理器

オートクッカー ビストロ ブラック(型番: NF-AC1000-K)

■優秀賞(1名様) :リンベル グルメカタログギフト(ヘリオスコース)

■審査員特別賞(1名様):サイエンス シャワー

ヘッド ミラブルplus(型番: FBSMPTSCCSC)

■入選(10名様) :コーすけグッズ&CO・OP商品つめあわせ

※カタログギフトの表紙デザイン等は変更になる可能性があります。

2.「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」第1弾〜第3弾までの流れ

実施日程 :2024/7/2〜7/31

キャンペーン名:第1弾 コーすけARフォトコンテスト

内容 :

コーすけARカメラを使用して撮影した写真を応募いただき、入選作品13作品を選定。

実施日程 :2024/8/19〜9/18

キャンペーン名:第2弾 コーすけのARフォト大賞

内容 :

第1弾で入選した13作品から大賞を決める投票コンテストを実施。

入選者には豪華賞品をプレゼント。

また、投票していただいた方全員に、コーすけオリジナル壁紙(スマホ用)をプレゼントする参加特典も用意。

実施日程 : 2024/11/15〜(*2)

キャンペーン名: 第3弾 コーすけカレンダーをプレゼント

内容 :

第1弾で入選した13作品をイラスト化し、「コーすけオリジナル卓上カレンダー」の挿絵に。

キャンペーン第2弾の投票により見事、大賞に選ばれた作品が表紙を飾る。

オリジナルカレンダーはキャンペーンサイトからご応募いただく先着5,000名様にプレゼント。

応募方法は、特設サイトでキャンペーン第3弾の開始時に発表予定。

(*2)プレゼントの配布数が上限に達した時点でキャンペーンは終了です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ARコーすけと撮影し応募!コープ共済連「コーすけARフォトコンテスト」 appeared first on Dtimes.