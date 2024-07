大阪店独自のコース料理も！ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪

オーイズミフーズは、ニューヨークのマンハッタンで絶大な人気を誇るステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」の日本4号店となる「ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪」を大阪梅田の新たなランドマークとなるJPタワー大阪内「KITTE大阪」にオープンします。

ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪

所在地 : 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪 5F

営業時間 : ランチ 11:00〜15:00

(フード/ドリンクL.O. 14:00)

ディナー 17:00〜23:00

(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

土日祝日 : 11:00〜23:00(フードL.O. 21:30/ドリンクL.O.22:00)

定休日 : 不定休(KITTE大阪に準ずる)

座席数 : 120席(個室と半個室あり)

電話番号 : 06-6440-7733

公式ウェブサイト:

https://benjaminsteakhouse.jp/

「ベンジャミン ステーキハウス KITTE大阪」は、ニューヨーク本店の雰囲気を漂わせる高級感と、ぬくもりを感じられる落ち着いた空間を演出し、まるで海外にいるかのようなラグジュアリーな雰囲気の中でお食事を楽しめます。

また、接待や大切なパートナーとの記念日に最適な個室や半個室を完備しており、様々な用途に合わせて利用できます。

「ベンジャミン ステーキハウス」ではUSDA(米国農務省)認定の最高級ランクビーフ「プライム」を自社の熟成庫にて最低28日間以上熟成。

マンハッタンで20年にわたり腕を振るったエグゼクティブ・シェフのアーテュロ・マクレッド氏から指導を受けたシェフたちが、ステーキハウススタイルの調理法で旨味を逃さず焼き上げた、上質なビーフを提供します。

長年、ニューヨーカーに愛され続けている、繊細な熟成肉の味わいを楽しめる『ポーターハウスステーキ』、芳醇な旨味が絶品の『リブアイステーキ』などの人気メニューをはじめ、大阪店独自のコース料理も用意されています。

■ニューヨーカーが愛した逸品をお届け

お肉はもちろんロブスターやオイスターなどの新鮮なシーフードを用意。

接待シーンで活用できるコースメニューのほかにアラカルトメニューも多数提供。

さらにアメリカを中心に世界各国のワインを取り揃え、ソムリエがお客様の好みや食事に合わせたワインを提案します。

【ポーターハウスステーキ】

繊細な熟成肉の味わいを楽しめる『ポーターハウスステーキ』。

金額 24,000円(税サ別)2名様分

【フレッシュオイスター】

アメリカンステーキハウスならではの新鮮なシーフードも多数用意されています。

金額 3,600円(税サ別)

【大阪店独自のコース料理】

様々な用途に合わせてコース料理も用意しています。

