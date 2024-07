勤怠管理と給与計算をスムーズに！ニッポンダイナミックシステムズ「e-就業OasiS／freee人事労務」API連携

ニッポンダイナミックシステムズは、自社が提供する就業管理システム「e-就業OasiS」とフリーが提供する人事労務システム「freee人事労務」とのAPIによるデータ連携を開始しました。

ニッポンダイナミックシステムズ「e-就業OasiS/freee人事労務」API連携

■概要

API連携により「e-就業OasiS」の勤怠情報データを、「freee人事労務」へ取り込むことができるようになりました。

これにより、以下の効果が見込まれます。

・人事労務システムと勤怠情報をスムーズに連携し、給与計算までを楽に行えるようになります。

・給与計算を行う際の、勤怠情報の転記や手作業がなくなり、ヒューマンエラーの抑止にも繋がります。

・人事・給与担当者の負荷を減らし、本来の業務に集中できる環境を整えられます。

■連携できる情報

「e-就業OasiS」から「freee人事労務」へ連携可能な情報は以下となります。

