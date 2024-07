横堤駅徒歩約15分！ブランド買取専門店 BRAND OFF 古本市場鶴見店

「ブランド買取専門店 BRAND OFF 古本市場鶴見店」がオープンしました。

ブランド買取専門店 BRAND OFF 古本市場鶴見店

開業日 : 2024年7月4日(木)

店舗所在地 : 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目11-17

営業時間 : 10:00〜19:00

定休日 : なし

買取品目 : 宝石・貴金属、時計、ブランドバッグ、一部ブランド衣料

※商品のお取り寄せ販売は行います。

■古本市場鶴見店の出店について

ブランド買取専門店 BRAND OFF 古本市場鶴見店は、地下鉄横堤駅から徒歩約15分のところに位置する古本市場鶴見店の中にお店があります。

歩道や緑地帯が充実している花博通り沿いに面しており、周辺には商業施設や大型都市公園があり、それに伴い多くのマンションなど高層住宅が立ち並ぶ、賑わいのある街です。

駐車場も完備しておりますので、お車でのご来店も便利です。

■オープニングキャンペーン情報

期間:7月4日(木)〜8月31日(土)

【オープン記念特別企画】

会員登録&買取成立金額に応じてJCBギフトカード最大10,000円分プレゼント

※先着順なくなり次第終了。

査定額1万円以上に限ります。

【買取保証キャンペーン】

ルイ・ヴィトンバッグ どんな状態でも20,000円以上で買取保証!

※モノグラム/ダミエ/ダミエ・アズールバッグ全品対象。

※期間中お一人様3点まで。

