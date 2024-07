東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したCDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

今回は、『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の収録曲の中から『ファンタジースプリングス組曲』をMezzoMikiが紹介します。

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)

CD価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

発売・配信日:2024年6月19日(水)

※別途、2024年秋に「デラックス版」もリリース予定です。

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

今回紹介するのは、ファンタジースプリングスのために書き下ろされ、テーマポート内にある魔法の泉でも耳にすることができる楽曲「ファンタジースプリングス組曲」のシングル・バージョン。

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマにした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

その象徴とも言えるのが、全13種ある魔法の泉です。

魔法の泉では、水の魔法の力でディズニーのファンタジー映画の美しさ、物語、ユーモアを表現☆

キャラクターなどをかたどった岩のまわりでは、泉の水が噴水や滝、水の満ち引きなどで、音楽とともにダイナミックに躍動しています。

ゲストが、パーク側(アラビアンコースト側)からのファンタジースプリングス・エントリーウェイ

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル側、どちらのエントランスから訪れても、まず目にするのがこの魔法の泉。

そこで流れているのが、今回のアルバムに初収録されている『ファンタジースプリングス組曲』です。

「ファンタジースプリングス」に響くのびやかな旋律と透明感あふれる演奏。

豊かな泉がつくりだす、息をのむような幻想的な光景を目にし、この『ファンタジースプリングス組曲』を耳にすることで、ゲストはより深くディズニーファンタジーの世界へと導かれていきます。

流れる泉の音と美しい音楽のハーモニーは、「ファンタジースプリングス」テーマポートでぜひゆっくりと体験してもらいたい要素の一つになっています☆

新テーマポート「ファンタジースプリングス」を訪れたら体験できる、魔法の泉と美しい音楽。

ぜひおうちでもこの感動を音楽で楽しんでくださいね!

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCDアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の紹介でした☆

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

