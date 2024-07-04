「THE MUSIC DAY 2024」タイムテーブル＆歌唱曲発表
7月6日に15:00から8時間にわたって日本テレビ系で生放送される音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2024」から、出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。
今年のテーマは「サプライズ」。総勢60組を超えるアーティストが参加。総合司会を櫻井翔が務め、幕張メッセから生放送される。
タイムテーブルは以下の通り。（石川友里恵）
15時台
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載（メドレー・企画を除く）※放送時間は変更の可能性があります
●imase「NIGHT DANCER」
●HY「366 日（Official Duet ver.）」
●&TEAM「チンチャおかしい」
●JO1 視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」
●NOA「COLORS」
●美麗-Bi-ray-「Butterfly」
●松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー（ハーモニーバージョン）」
会場まるごと縦断マイクリレーメドレー
●DA PUMP「U.S.A.」
●AKB48「ポニーテールとシュシュ」
●timelesz「人生遊戯」
●ゴールデンボンバー「女々しくて」
愛され続ける名曲メドレー
●石井明美「CHA-CHA-CHA」
●MOON CHILD（ササキオサム）「ESCAPE」
●風間三姉妹（浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」
16時台
●東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」
●NEXZ「Ride the Vibe (Japanese Ver.)」
●星街すいせい「ソワレ」
道頓堀サプライズライブ
●高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」
17時台
●新しい学校のリーダーズ「Arigato」
●XG「WOKE UP」
●三代目 J SOUL BROTHERS「BLAZE」
●TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」
●NiziU「RISE UP」
●乃木坂 46「おひとりさま天国」
●三浦大知「能動」
●milet「hanataba」
●山下智久
「Perfect Storm（feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER）」
金沢ライブ
●MISIA & Rockon Social Club「傷だらけの王者」
●藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」
18時台
●timelesz「Anthem」
●DISH//「いつだって HIGH！」
●TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い（We'll Never Change）」
●NewJeans「Hype Boy」
道頓堀サプライズライブ
●吉本新喜劇メンバー「明日があるさ」
情熱爆発カーニバルメドレー
●アン ミカ「アンミカーニバル」
●Da-iCE「スターマイン」
●荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」
マツケンサンバフラッシュモブ企画
●松平健「マツケンサンバ II」
19時台
●ILLIT「Magnetic」
●宇徳敬子（Mi-Ke）「想い出の九十九里浜」
●KAT-TUN「ハルカナ約束」
●THE ALFEE「星空のディスタンス」
●SUPER EIGHT「Eighdays」
●HANNI（NewJeans）「青い珊瑚礁」
●BE:FIRST「Masterplan」
●ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」
サプライズ対談
櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI
20時台
●XG「SHOOTING STAR」
●King & Prince「halfmoon」
●Snow Man「君は僕のもの」
●NewJeans「How Sweet」
●MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
●Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●LE SSERAFIM「Smart」
道頓堀サプライズライブ
●なにわ男子「I Wish」「Alpha」
世界的ラップソングトリビュートコラボメドレー
●ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)「Lose Yourself」
●MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Finesse (Remix) Feat. Cardi B」
●ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)、MAYUKA（NiziU）、RIMA（NiziU）「Pump It」
21時台
●新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」
●aespa「Supernova」
●SixTONES「GONG」
●SEKAI NO OWARI「Romantic」
●高橋海人（King & Prince※高は「はしごだか」）×SOTA (BE:FIRST)×KAITA”エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」
●Number_i「SQUARE_ONE」「BON」
●HYEIN（NewJeans）「プラスティック・ラヴ」
●ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」
●渡辺翔太（Snow Man）× HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）「ベテルギウス」
金沢ライブ
●GLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」
22時台
●aiko「相思相愛」
●吉川晃司「Over The Rainbow」「KISS に撃たれて眠りたい」
●MAX
●渡辺美里
歌おう！私を変えた曲コーナー
●MIIHI(NiziU) & NINA(NiziU) 「SWEET 19 BLUES」
●加藤清史郎「瞳をとじて」
●亀梨和也（KAT-TUN）「Progress」
金沢ライブ
●MISIA