日本テレビ系で6日に8時間生放送される夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2024』(後3:00〜10:54/千葉・幕張メッセ)の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が4日、発表された。同番組は、櫻井翔が12年連続で総合司会を務め、MCを羽鳥慎一アナウンサー、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈アナウンサーが担当する。総勢60組を超えるアーティストが出演し、今年のテーマは「サプライズ」となっている。

タイムテーブルは以下のとおり。【『THE MUSIC DAY 2024』タイムテーブル】※時間ごとにアーティスト名は50音順に記載(メドレー・企画を除く)■午後3時台imase「NIGHT DANCER」HY「366日(Official Duet ver.)」&TEAM「チンチャおかしい」JO1視聴者投票企画「Love seeker」または「SuperCali」NOA「COLORS」美麗-Bi-ray-「Butterfly」松本伊代&AMAZONS「センチメンタル・ジャーニー(ハーモニーバージョン)」▼会場まるごと縦断マイクリレーメドレーDA PUMP「U.S.A.」AKB48「ポニーテールとシュシュ」timelesz「人生遊戯」ゴールデンボンバー「女々しくて」▼愛され続ける名曲メドレー石井明美「CHA-CHA-CHA」MOON CHILD(ササキオサム)「ESCAPE」風間三姉妹(浅香唯・大西結花・中村由真)「Remember」■16時台東京スカパラダイスオーケストラ×imase「一日花」NEXZ「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」星街すいせい「ソワレ」▼道頓堀サプライズライブ高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」「魂のルフラン」■17時台新しい学校のリーダーズ「Arigato」XG「WOKE UP」三代目J SOUL BROTHERS「BLAZE」TUBE「ガラスのメモリーズ」「あー夏休み」NiziU「RISE UP」乃木坂46「おひとりさま天国」三浦大知「能動」milet「hanataba」山下智久「Perfect Storm(feat.TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER)」▼金沢ライブMISIA&Rockon Social Club「傷だらけの王者」藤井フミヤ×MISIA「夜明けのブレス」■18時台timelesz「Anthem」DISH//「いつだってHIGH!」TOMORROW X TOGETHER「ひとつの誓い(We'll Never Change)」NewJeans「Hype Boy」▼道頓堀サプライズライブ吉本新喜劇メンバー 「明日があるさ」▼情熱爆発カーニバルメドレーアンミカ「アンミカーニバル」Da-iCE「スターマイン」荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」▼マツケンサンバフラッシュモブ企画松平健「マツケンサンバII」■19時台ILLIT「Magnetic」宇徳敬子(Mi-Ke)「想い出の九十九里浜」KAT-TUN「ハルカナ約束」THE ALFEE「星空のディスタンス」SUPER EIGHT「Eighdays」HANNI(NewJeans)「青い珊瑚礁」BE:FIRST「Masterplan」ゆず「栄光の架橋」「ビューティフル」▼サプライズ対談櫻井翔×ビリー・アイリッシュ×YOASOBI■20時台XG「SHOOTING STAR」King & Prince「halfmoon」Snow Man「君は僕のもの」NewJeans「How Sweet」MY FIRST STORY×HYDE「夢幻」Mrs. GREEN APPLE「ライラック」LE SSERAFIM「Smart」▼道頓堀サプライズライブなにわ男子 「 I Wish 」「 Alpha 」▼世界的ラップソングトリビュートコラボメドレーELLY(三代目J SOUL BROTHERS)、田中樹(SixTONES)、RYOKI(BE:FIRST)「Lose Yourself」MAYUKA(NiziU)、RIMA(NiziU)「Finesse(Remix)Feat. Cardi B」ELLY、田中樹、RYOKI、MAYUKA、RIMA「Pump It」■21時台新しい学校のリーダーズ×イモトアヤコ「オトナブルー」aespa「Supernova」SixTONES「GONG」SEKAI NO OWARI「Romantic」高橋海人(King & Prince※高=はしごだか)×SOTA(BE:FIRST)×KAITA“エモーショナルズ”「ichiban〜Boom Boom Back〜How Low」Number_i「SQUARE_ONE」「BON」HYEIN(NewJeans)「プラスティック・ラヴ」ポルノグラフィティ「解放区」「アゲハ蝶」渡辺翔太(Snow Man)×HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)「ベテルギウス」▼金沢ライブGLAY×MISIA「YOUR SONG feat.MISIA」■22時台aiko「相思相愛」吉川晃司「Over The Rainbow」「KISSに撃たれて眠りたい」MAX渡辺美里▼歌おう!私を変えた曲コーナーNiziU (MIIHI&NINA)「SWEET 19 BLUES」加藤清史郎「瞳をとじて」亀梨和也(KAT-TUN)「Progress」▼金沢ライブMISIA