Íê¤â¤·¤¡È²¦¡É¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡Ä¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤¬16ºÐ¥«¥Þ¥ë¥À¤ò¸ì¤ë¡Ö¤â¤·¥»¥ê¥¨C¤ÎDF¤¬¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤òÃË¤é¤·¤¯¤¹¤ë¤¾¡×
¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á»á¤¬¡¢¥ß¥é¥ó¤ÎU-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥«¥Þ¥ë¥À(16)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥«¥ë¥Á¥ç¥á¥ë¥«¡¼¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£
¥ß¥é¥ó¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ö¥é»á¡£º£²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ø¤Î´ØÍ¿¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥Í¥Ã¥í¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥È¥¥¡¼¥í(U-23¥Á¡¼¥à/¢¨)¤ÎÂÎÀ©È¯É½¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÆ±¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë°ïºà¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
(¢¨)¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¤Ï¥»¥ê¥¨C(¥¤¥¿¥ê¥¢3Éô)½êÂ°
¡Ö¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤1Ç¯¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È²æ¡¹¤Ï¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Þ¥ë¥À¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Öºòµ¨¤Î½àÈ÷¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î¾º³Ê¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤¹¤Ç¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ø9¡Ù¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÈà¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡Ö¥»¥ê¥¨C¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é(U-19)¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤è¤êÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥ª¥ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤µ(¾Ð) ¤È¤â¤«¤¯¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨C¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£º£¤ÏÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤»þ´ü¤À¡×
¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À»Ò¤É¤â¡£¤¢¤Î»Ò¤òÃË¤é¤·¤¯Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×
2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï¡¢7·î1ÆüÉÕ¤Ç¥ß¥é¥ó¤È¥×¥í·ÀÌó¡£¡ÈÊÝ¸î¼Ô¡É¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èí÷¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë°é¤Ä¤Ï¤º¤À¡£
¥ß¥é¥ó¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥Ö¥é»á¡£º£²Æ¤ÎÊä¶¯¤Ø¤Î´ØÍ¿¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥Í¥Ã¥í¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥È¥¥¡¼¥í(U-23¥Á¡¼¥à/¢¨)¤ÎÂÎÀ©È¯É½¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÆ±¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë°ïºà¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤1Ç¯¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È²æ¡¹¤Ï¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¡¢Èà¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥Þ¥ë¥À¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
¡Öºòµ¨¤Î½àÈ÷¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥È¥¥¡¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î¾º³Ê¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î»þ´ü¤¹¤Ç¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ø9¡Ù¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÈà¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡Ö¥»¥ê¥¨C¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¡¼¥é(U-19)¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤è¤êÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¥ª¥ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤µ(¾Ð) ¤È¤â¤«¤¯¥«¥Þ¥ë¥À¤Ë¤Ï¥»¥ê¥¨C¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£º£¤ÏÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¿Ê¤à¤Ù¤»þ´ü¤À¡×
¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À»Ò¤É¤â¡£¤¢¤Î»Ò¤òÃË¤é¤·¤¯Ëá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¾¡×
2008Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¥«¥Þ¥ë¥À¤Ï¡¢7·î1ÆüÉÕ¤Ç¥ß¥é¥ó¤È¥×¥í·ÀÌó¡£¡ÈÊÝ¸î¼Ô¡É¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤Èí÷¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë°é¤Ä¤Ï¤º¤À¡£