ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。グリーティングも充実し、ポケモン、マイメロディ&クロミ、そしてハミクマ&ハミクマソウルも登場する。『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』は、DJピカチュウ&DJゲンガーに、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマ、さらに今年はバケッチャ、ヒトモシも加わり、出現スポットも増えて、遭遇チャンスもグンとアップ。

『マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング』は、かわらしさが魅力のマイメロディと、「2024年サンリオキャラクター大賞」で3位を獲得したクロミがハロウィーン限定のスウィートな衣装で登場。『死んでも写るのdeath! ハミクマ・グリーティング・フォト』では、ダークな世界観で魅了するハミクマと、真っ白な黄泉の国であなたを待つハミクマソウルを独り占め&記念撮影。「death」か「birth」か選べる、究極のグリーティングとなるこのほか、ミニオンやセサミストリートの仲間たちもこの時期だけの特別な姿で出迎える。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4062103TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)CAPCOM(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA(C)2024 Universal Music LLCTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.