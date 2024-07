MAZZELが最新曲「Seaside Story」を、7月5日0時に配信する。あわせて最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開した。MAZZELは3月にリリースしたアルバム『Parade』を掲げ、全国ツアー<MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”>を6月1日の福岡公演を皮切りに全8都市9公演開催。そのツアーファイナルが7月4日に東京ガーデンシアターにて開催され、アルバム収録「Vivid」「Carnival」「Parade」やツアー初日に発表された最新曲「Counterattack」など全19曲を披露した。

ツアーファイナルではスペシャルゲストとしてオーディションを共にした盟友REIKOが登場し、「ICE feat.REIKO」を熱唱した。また、ライブ終盤には早くも新曲「Seaside Story」が初披露された。ツアーの追加公演も発表され、10月に神奈川ぴあアリーナMMと大阪城ホールでの公演を予定している。新曲「Seaside Story」は、☆Taku Takahashi (m-flo)とSKY-HIがプロデュース。これまで発表されてきたR&Bやヒップホップ調のナンバーから一線を画したミディアムテンポのチルな仕上がりとなっており、自然とテンションが上がるアレンジと絶妙な音圧、切ないメロディーのバランスが心地よくマッチするサマーソングとなっている。コレオグラファーはASUPI。海、波、船など歌詞に関連したワードを所々振りに反映し、夏の開放感だったり楽曲の世界観をより感じて貰えるような振り付けとなっている。爽やかで緩やかな夏のリゾート感溢れる楽園系ダンスに注目だ。現在、MVティザーが公開中。7月5日21時にはMV本編が公開される。