Bimi、New EP『Snack Box』収録内容解禁
Bimiが8月28日に発売するNew EP『Snack Box』（ヨミ：スナック・ボックス）に収録される楽曲が明らかとなった。
本作には、新曲「Miso Soup」「You Gotta Power」の他、ドラマ『Solliev0』の主題歌として話題となった「Safe Haven」、そして今作ではフィーチャリングアーティストを起用した楽曲も3曲収録される。
中でも「Hurry feat.福澤 侑」は未発表ながらファンの間では人気楽曲となっており、待望の音源化。Bimi単独曲、フィーチャリング曲、ドラマタイアップ曲と『Snack Box』の名の下にバラエティ豊かな作品となりそうだ。
Bimi『Snack Box』
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544
【CD＋Blu-ray】
NKZC-56〜57
価格：￥9,350（税込）
Disc1（CD）
M1. Miso Soup
M2. You Gotta Power
M3. 月と太陽 feat.SUIMMIN
M4. Absolute ZERO feat.Usnow
M5. Safe Haven
M6. Hurry feat.福澤 侑
Disc2（Blu-ray）
▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOM
M1. 軽トラで轢く
M2. 博徒街道
M3. 怒鈍器
M4. Tai
M5. 熱気
M6. Anubis
M7. selfy
M8. funky night
M9. Popstar
M10. Frog
M11. 虫の音
M12. インベーダーインバイト
M13. Safe Haven
M14. LOVE
M15. 輪 -味変-
M16. ミツ蜂
▼特典映像
・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」
・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」
＜Bimi POPUP STORE -心色相環- REVIVAL＋＞
会場：東京・池袋Club Mixa（東京都豊島区東池袋1丁目14−3）
詳細URL：https://bimi-official.com/live/458/
【チケット】
￥1,500(税込)
※ドリンク代別途\500がかかります
※未就学児のお子様のご入場は、保護者１名につきお一人まで同伴可
【チケット販売】
一般発売
Day1受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day1
Day2受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day2
＜Bimi Live Galley #03 -cosmic-＞
【概要】
日程：2024年7月15日（月・祝）開場 15:30 / 開演 16:30
会場：東京・品川ステラボール（品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内）
【チケット】
1階スタンディング：￥4,950（税込）
限定カラーグッズ付き2階指定席：￥8,250（税込）
※2階指定席はSOLD OUTにつき、1階スタンディング席のみ発売中
【チケット販売】
一般発売
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701
関連リンク
◆Bimi オフィシャルX
◆Bimi オフィシャルInstagram