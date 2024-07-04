2024年8月28日（水）発売予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544【CD＋Blu-ray】NKZC-56〜57価格：￥9,350（税込）Disc1（CD）M1. Miso SoupM2. You Gotta PowerM3. 月と太陽 feat.SUIMMINM4. Absolute ZERO feat.UsnowM5. Safe HavenM6. Hurry feat.福澤 侑Disc2（Blu-ray）▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOMM1. 軽トラで轢くM2. 博徒街道M3. 怒鈍器M4. TaiM5. 熱気M6. AnubisM7. selfyM8. funky nightM9. PopstarM10. FrogM11. 虫の音M12. インベーダーインバイトM13. Safe HavenM14. LOVEM15. 輪 -味変-M16. ミツ蜂▼特典映像・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」

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日程：2024年7月13日（土）、14日（日）会場：東京・池袋Club Mixa（東京都豊島区東池袋1丁目14−3）詳細URL：https://bimi-official.com/live/458/【チケット】￥1,500(税込)※ドリンク代別途\500がかかります※未就学児のお子様のご入場は、保護者１名につきお一人まで同伴可【チケット販売】一般発売Day1受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day1Day2受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day2