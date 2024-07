2xFEが、デビュー後初となるCD作品『Future From East End』を8月28日に発売することを発表した。これは、7月4日20時より生配信された不定期YouTubeライブ配信「オツデス。トゥーエフイー」の中で発表されたもの。これまでの配信シングル3作品に、未発表の3曲が入った全6曲入り。2形態のEP作品となる。初回限定盤にはミュージックビデオ4本と、3rdシングル「Timeline」のメイキング映像「Timeline -Behind The Scenes-」が収録。他にも卓上フォトフレーム付き「フォトカード6枚セット」が同梱され、映像要素と飾れるビジュアル要素が揃った豪華仕様だ。さらに8月3日より関東近郊・大阪・オンラインなど全10ヶ所でフリーライブ&特典会の開催も決定した。

1st EP『Future From East End』



発売日:8月28日(水)https://lnk.to/FutureFromEastEnd【初回限定盤】[価格] 5,500円(税抜価格5,000円)[品番] PCCA-06318[内容] CD+Blu-ray+フォトカード 6枚セット (卓上フォトフレーム付)[仕様] 三方背ケース/フォトカード 6枚セット (卓上フォトフレーム付)/生写真(全11種のうち1種ランダム)[Blu-ray収録内容]・Pentatonic Vibe -Music Video-・Don't Let Me Down -Music Video-・Timeline -Music Video-・PUZZLE -Music Video-・Timeline -Behind The Scenes-[CD収録内容]1. Pentatonic Vibe2. Alternative3. Timeline4. PUZZLE5. Don't Let Me Down6. My Love【通常盤】PCCA-06319 2,750円(税込)CD only[封入特典](初回製造分のみ)生写真(全11種のうち1種ランダム)※生写真の絵柄は、初回限定盤・通常盤共通となります。・予約購入先着特典種類無限大!世界に1枚のオリジナルソロチェキ・Amazon.co.jp オリジナル特典>メガジャケ