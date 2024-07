独占コメント到着！二丁目の魁カミングアウト「まるもうけ」配信リリース＆タワレコアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」に決定

「ゲイでもアイドルになれる」をコンセプトに活動しているゲイアイドル・二丁目の魁カミングアウトが、7月4日に「まるもうけ」を配信リリースした。

17日に発売されるNewシングル「キラキライクストーリー」、再録ベストアルバム「Best As Yesterday」への期待が高まる中、ライブで絶対盛り上がる代表曲である「まるもうけ」が、このたび配信リリースされて聴けるようになった。

そして、タワーレコード新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.301として、二丁目の魁カミングアウトが選出されたという嬉しいニュースも発表。

企画の起案店舗である新宿店をはじめ、タワレコ12店舗とタワーレコード オンラインにて、シングル(限定盤または通常盤)とアルバムを同時購入すると、コラボポスターが1枚プレゼント(ポスターは数量限定のため、各店なくなり次第終了)される。

【二丁目の魁カミングアウト コメント】

今回私たち二丁目の魁カミングアウトを「NO MUSIC, NO IDOL?」に選んでいただけてとても嬉しいです!今までたくさんの場所で「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターを目にしていました。今回このような形でポスターに自分たちを残す事ができ、また一つ夢が叶いました!そして、2ndシングル「キラキライクストーリー」は大切な人を思い浮かべて聞いてほしい一曲となっています!「NO MUSIC, NO IDOL?」という言葉にふさわしい一曲となっていると思うので、是非聞いてもらえたら嬉しいです!