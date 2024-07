新シーズンのブンデスリーガ日程が発表！　王者レバークーゼンは開幕戦でボルシアMGと激突

ブンデスリーガは4日、2024-25シーズンのマッチスケジュールを発表した。昨シーズンはバイエルンの12連覇を阻止したレバークーゼンが前人未踏の無敗での初優勝を決めた。今シーズンはシャビ・アロンソ監督残留で2連覇に大きな期待が懸かる王者レバークーゼンを軸に、ヴァンサン・コンパニ、ヌリ・シャヒンと青年指揮官を迎えたバイエルン、ドルトムントの3強を軸に熾烈な優勝争いが予想される。

その注目の新シーズンは例年通り、8月17日にブンデスリーガ、DFBポカールの2冠を達成したレバークーゼンと、リーグ2位のシュツットガルトによるDFLスーパーカップでシーズンが幕を開け、その他のクラブは同週末にDFBポカール1回戦を戦った後、翌週末に開幕節を戦う。23日に行われる開幕戦でレバークーゼンはボルシアMGとアウェイゲームを戦い、バイエルンはヴォルフスブルク、ドルトムントはフランクフルトという難敵相手にシーズンをスタートする。また、2.ブンデスリーガ王者のザンクト・パウリはハイデンハイム、同じく昇格組のホルシュタイン・キールはホッフェンハイムと開幕で激突する。その他の日程では11月末に予定される第12節(バイエルンホーム)、2025年4月中旬に予定される第29節(ドルトムントホーム)にデア・クラシカーが開催される。なお、2024-25シーズン最終節は5月17日に予定されている。◆開幕カード一覧8/23(金)ボルシアMG vs レバークーゼン8/24.25(土.日)RBライプツィヒ vs ボーフムドルトムント vs フランクフルトホッフェンハイム vs ホルシュタイン・キールフライブルク vs シュツットガルトアウグスブルク vs ブレーメンヴォルフスブルク vs バイエルンマインツ vs ウニオン・ベルリンザンクト・パウリ vs ハイデンハイム