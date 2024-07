MAZZELが、新曲「Seaside Story」を7月5日0時に配信リリース。あわせて、最新のアーティスト写真とジャケット写真も公開された。

☆Taku Takahashi(m-flo)とSKY-HIがプロデュースした今作は、これまでのR&Bやヒップホップ調のナンバーから一線を画した、ミディアムテンポのチルな仕上がりに。自然とテンションが上がるアレンジと絶妙な音圧、切ないメロディのバランスが心地よくマッチするサマーソングとなっているとのこと。また、リリースの発表にあわせて同楽曲のMVティザーが公開。さらにリリース日である7月5日の21時にはMV本編が公開される。

今作のコレオグラファーはASUPIが手掛けており、海、波、船など歌詞に関連したワードをところどころ振りに反映。夏の開放感や楽曲の世界観をより感じられる振付となっている。爽やかで緩やかな夏のリゾート感溢れる“楽園系ダンス”が見どころだ。

なお、今作は東京ガーデンシアターにて本日行われた『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』ツアーファイナル公演にて初披露。同ツアーは、10月に神奈川 ぴあアリーナMMと大阪城ホールでの追加公演も発表された。詳細は後日発表予定。

(文=リアルサウンド編集部)