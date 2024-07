いつもの歯ブラシを3秒で電動化！HAM「DENdo」

HAMは、いつもの歯ブラシを3秒で電動化する振動クリップ固定式アタッチメント「DENdo(デンドゥー)」を、Makuakeにて2024年7月10日までの先行販売中です。

HAM「DENdo」

HAMは、いつもの歯ブラシを3秒で電動化する振動クリップ固定式アタッチメント「DENdo(デンドゥー)」を、Makuakeにて2024年7月10日までの先行販売中。

5月22日の販売開始初日で総応援金額800万円を記録しました。

■電動歯ブラシをもっと身近に。

歯磨きの新常識「DENdo」

歯に当てるだけで誰でも簡単に歯磨きが行えて、清掃効率も高い電動歯ブラシ。

購入費用が高いことや管理の手間から、ハードルが高いと感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

HAMでは、歯科医師である代表北村が“お口の健康は予防こそが重要”という考えのもと「誰でも効率的に簡単にセルフケアができるようなお手伝いがしたい」と、電動歯ブラシをもっと身近にする製品を開発しました。

誕生したのは、いつも使用している手磨き用の歯ブラシを簡単に電動化する振動クリップ固定式アタッチメント「DENdo」です。

使用方法は、クリップ仕様の本体をいつもお使いの歯ブラシに取り付けるだけ。

歯磨きの持ち方から当て方、適切な時間まで、毎日の歯磨きがより心地よく効率的になるよう、オーラルケアの重要なポイントをDENdoがサポートします。

■特許取得

今回、“いつもの歯ブラシを3秒で電動化する”という、これまでにありそうでなかった画期的な製品として特許を取得しました。

(特許第7498979号)

■手磨きと電動の“いいとこどり”を。

歯科医師こだわりの本体設計。

誰でも手軽に、電動歯ブラシの効率的な歯磨きが実現できるDENdoには、歯科医師開発ならではのこだわりがつまっています。

適切な持ち方・当て方・時間、そして継続しての使用を叶えるため、手磨きと電動のそれぞれの良いところを活かした6つのポイントを紹介。

ポイント(1) 新発想のアタッチメント式でコスパ抜群に。

1本の相場300円〜1,000円の専用ブラシが必要なく、普段使用の歯ブラシをそのままお手軽に電動歯ブラシとして使用できるため、コストパフォーマンスは抜群。

縦横1.4cm以内の柄の歯ブラシであれば、使い慣れたお気に入りのヘッドの種類で使用できます。

(ほとんどの市販歯ブラシに対応)

ポイント(2) 掴みやすいグリップと45gの軽量設計。

シリコン製の本体は、手にフィットする絶妙なサイズ感とグリップ性で設計されています。

さらに、腕が疲れず、歯磨きの時間が気楽になるよう軽量に仕上がっています。

ポイント(3) 丸洗いOK!簡単お手入れを叶えた防水機能。

本体への充電は無線。

防水性能(IPX7)を採用しており、丸洗いできる清潔なボディです。

汚れも残りづらいため、衛生管理も簡単に。

ポイント(4) ひと目見ただけで使用方法が理解できる、簡単な操作ボタン。

DENdoには振動の強弱を2段階で調整できる機能がついています。

電源のオン・オフと同じボタンひとつで操作ができるため、説明がなくても、誰でも簡単に理解して使用できます。

また、クリップ型なので取り付けもらくらく。

ポイント(5) 最適な振動力で、しっかり汚れを落とす。

開発者である歯科医師の北村は、歯を磨いているときに「心地よい」と感じる瞬間が最も効率的に磨けているタイミングだと考えています。

そのため、心地よい振動を調整できる2つの振動力モードを搭載されています。

強:38,000回/分、弱:22,000回/分の2つのモードから自身に合った心地よい振動を見つけることができます。

ポイント(6) 3分間の連続振動機能で、タイマーいらず。

DENdoはより丁寧な歯磨きを目指すため、6分(上3分、下3分)を推奨使用時間としています。

そのため、 本体には3分間の連続振動機能を付けました。

タイマーがなくても適切な使用時間が分かりやすい設計に。

■あらゆる場面で大活躍、旅行のお供やプレゼントにも最適なデザイン

コンパクトデザインのDENdoは、旅行などにも簡単に持ち運んで使用できます。

使用感がメーカーや機種によって異なり、好みが分かれやすい電動歯ブラシですが、ブラシは使う人がこだわりのものを使用できるため、好みに左右されず、贈り物にもぴったり。

また、年代問わず操作できて、脱着も簡単なクリップ式なので、1台で家族との使いまわしが可能であることも魅力のひとつです。

こうしてコストパフォーマンスと口腔ケアの効率化を高めたDENdo。

電動歯ブラシ未経験の方はもちろん、現在電動歯ブラシを使用している方にも是非、提案したい“歯磨きの新常識”です。

■発売初日から総応援金額800万円を達成

5月22日の発売初日から総応援金額800万円を達成し、すでに大人気のDENdo。

引き続き、応援購入サイトMakuakeにて7月10日まで先行販売を行っています。

各種割引のある5つのセット+オプションを販売中。

各セット数量限定です。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 【歯科医師開発】

たった3秒で、いつもの歯ブラシが電動化|心地よい洗浄力!

期間 : 2024年5月22日〜2024年7月10日

URL :

https://www.makuake.com/project/dendo/

■現在の最大割引リターン(税込)

7,990円(税込)【感謝割】7%OFF DENdo×1

8,170円(税込)【応援割】5%OFF DENdo×1

8,620円(税込)【お得割】両方20%OFF DENdo×1+チゴンの歯ブラシ×3(1箱)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post いつもの歯ブラシを3秒で電動化!HAM「DENdo」 appeared first on Dtimes.