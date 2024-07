ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、「ハロウィーン・イベント 2024」概要を発表した。9月5日から順次開催。歌い手・Adoと2年連続でコラボレーションし、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも「唱」が再搭載される。毎年大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、Adoが隊長として率いる治安部隊「ブルーローズ隊」が初登場。凶悪なゾンビが大量に出現する『ストリート・ゾンビ』では、「ブルーローズ隊」がゲストとともにゾンビに立ち向かう。

そして、昨年社会現象となったAdoの楽曲「唱」に合わせてパーク中のゲストが踊る『ゾンビ・デ・ダンス』を今年も開催。恐怖に満ちた世界から一変し、ゾンビもゲストも入り混じってダンスする、最強の一体感を届ける。また、独特の世界観で大人気の「ハミクマ」と「ハミクマソウル」によるダークなパーティ『ハミクマ・シャウト・イット・アウト・パーティ』が、超興奮に包まれる不気味で楽しい唯一無二のショーとして初登場する。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とのコラボも再び。ゾクゾクするような「唱」の歌声に、爽快なライド体感がシンクロ。「ブルーローズ隊」Ado隊長の掛け声も加わり、さらにドキドキ、スリル満点で大空を駆け抜ける。