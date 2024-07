LAST ALLIANCEが11年ぶりとなる4曲入りDigital Single「Bring Back Blue」を8月1日(木)にリリースする。この新曲配信に合わせて、インディーズ時代の作品である4thシングル「Re:frain」、5thシングル「DAZE & HOPE」、2ndフル・アルバム『Underground Blue』、3rdフル・アルバム『Me and Your Borderline』もが各サブスクリプションサービスで解禁され、これまでにリリースされた全てのアルバムが配信コンプリートすることになる。





LAST ALLIANCEリリース Digital Single「Bring Back Blue」

2024年8月1日 Digital Release

1.盲目のストレンジャー

2.Rewind

3.LAST ALLIANCE

4.シオン



4thシングル「Re:Frain」,

5thシングル「DAZE & HOPE」,

2ndフル・アルバム『Underground Blue』&

3rdフル・アルバム『Me and Your Borderline』

2024.08.01 Stream

<LAST ALLIANCE presents「UPRISING 2024 〜Bring Back Blue 新曲だョ!全員集合!」>

2024年8月18日(日)

@東京・渋谷 Spotify O-Crest

開演 18:30 / 開演 19:00

出演:LAST ALLIANCE , and more...

前売り \4,200(税込)

一般発売日:2024年7月27日(土)10:00〜

オフィシャル先⾏:https://w.pia.jp/t/lastalliance-uprising2024/

2024年7月4日(木)20:00〜 2024年7月15日(月)23:59

[問]エイティーフィールド 03-5712-5227 / http://www.atfield.net/

そして8月18日(日)には東京・渋谷Spotify O-Crestにてリリースライブイベント<LAST ALLIANCE presents「UPRISING 2024 〜Bring Back Blue 新曲だョ!全員集合!」>の開催も発表された。彼らが継続して実施してきた主催イベント<UPRISING>も約9年振りの開催だ。対バン情報は随時公開される予定だが、公演チケットも配信情報解禁と同時にプレイガイドにて先行受付が行われる。なお、LAST ALLIANCEは7月21日には長野・飯田で行われる<焼來肉ロックフェス2024>にも出演する。◆ ◆ ◆2024年に”ラスアラ”ことLAST ALLIANCEの新曲を聴けるとは思わなかった。7thアルバム『Seventh Sense』(2013年3月発表)以来、11年ぶりに4曲入りデジタル・シングル「Bring Back Blue」を世に放つ。一足先に音源を聴かせてもらったが、途中で目頭はグワッと熱くなり、「そうそう、これがラスアラなんだよ!」と心の中で叫ばずにはいられなかった。ラスアラ=哀愁メロコアを基軸に、歌心溢れるツイン・ヴォーカルや、凝ったアレンジも冴え渡り、今作も楽曲の良さは折り紙付きである。切なくも、誰よりも熱いメロディで聴く者を抱きしめる、あのラスアラが帰って来た。歓喜の涙が、僕の頬をゆっくりと流れていく。ああ、やっぱり、ラスアラの代わりは他にいないんだよ。荒金良介氏(音楽ライター)◆ ◆ ◆