冷・加温・保温可能なスマートタンブラー！ベルデザイン「POWER SPOT(R) MUG」

ベルデザイン「POWER SPOT(R) MUG」

ベルデザインは、象印マホービンとの協力により、革新的な新製品スマートタンブラー「POWER SPOT(R) MUG」(MUG )を発表しました。

このコラボレーションは、両社の強みを結集したものであり、市場に新たな価値をもたらすものです。

ただ飲むだけではなく、いつも最適な温度で「楽しみたい」。

一日の中で変化する気分、気候、環境に合わせて飲み物も好みの温度に変化させる。

そんなライフスタイルに寄り添う特別なスマートタンブラー「MUG」です。

<新製品の特徴>

・まほうびん構造技術と保温・保冷機能

スマートタンブラー「MUG」は、象印マホービン株式会社のまほうびん構造技術を採用、HOMEの上に置くと、注がれた飲料の温度を検知して最大63℃まで加温が可能。

※1

・オーガニックユーザーインターフェイス機能

MUGを左右に回すだけで直感的に温度設定ができるオーガニックユーザーインターフェイス機能を搭載。

・専用スマホアプリ「POWER SPOT SYNC」連動機能

同スマホアプリとの連動により、温度管理やお好みの温度に設定可能。

・洗練されたデザイン

両社のブランドの要素を組み合わせた美しいデザイン。

※1「HOME」とは50Wワイヤレス給電のベースユニットです。

