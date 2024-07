ロジクールは7月4日、フラッグシップの「MX」シリーズにて、フルサイズの薄型キーボード「MX KEYS S」の英字配列モデル「MX KEYS S for Mac」を発売した。価格はオープンで、直販価格は21,780円。また、テンキーレスキーボード「MX KEYS MINI for Mac」の新色スペースグレーも7月25日に発売する。価格はオープンで、直販価格は18,370円。英字配列の「MX KEYS S for Mac」。プラスチック部分には認定済

みの再利用プラスチックを一部使用している|「MX KEYS S」は2023年6月に発売した高性能な薄型キーボード。今回、ユーザーからの要望が多くあったとして、Mac使用環境に適した英字配列モデルが追加された。iPhone、iPad、Macbookといった、異なるOSのデバイスを最大3台まで切り替えて使えるほか、PC間をまたいでマウスカーソルを動かし画像やファイルをPC間で転送できるLogicool Flow機能にも対応する。MX KEYS S for Macキーキャップは指先の形状に合うようくぼみを設け、「MX KEYS MINI for Mac」はフルサイズ、「MX KEYS MINI for Mac」はテンキーレスで展開。PCとの接続は独自のLogi BoltとBluetoothに対応する。専用USBレシーバーは別売。MX KEYS MINI for Macの本体サイズはW430.2×H20.5×D131.6mm、重さは810g。MX KEYS MINI for Macの本体サイズはW296×H21×D132mm、重さは506.4g。