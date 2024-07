2024年7月4日(木)品川プリンスホテル クラブ eX にて、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Renegades of Female-が開幕した。

初日公演を迎えたキャストの開幕コメントと舞台写真が届いたので紹介する。

(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

東方天 乙統女 役:菜々香、勘解由小路 無花果 役:白峰 ゆり (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称ヒプマイ)の舞台化作品。

碧棺 合歓 役:高橋 桃子、勘解由小路 無花果 役:白峰 ゆり (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

天都己 一愛:涼邑 芹、碧棺 合歓:高橋 桃子 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

邪答院 仄仄:太田 夢莉 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

本作はヒプステ初の“中王区”公演。総勢12名の女性キャストによって紡がれる新たな“中王区”の物語に、注目しよう。

邪答院 仄仄:太田 夢莉、勘解由小路 無花果:白峰 ゆり (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

ツクヨミ:田野 優花 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

ツクヨミ:田野 優花、碧棺 合歓:高橋 桃子、天都己 一愛:涼邑 芹 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

ツクヨミ:田野 優花、碧棺 合歓:高橋 桃子 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

碧棺 合歓:高橋 桃子、邪答院 仄仄:太田 夢莉 (C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会

キャスト開幕コメント

■東方天 乙統女 役:菜々香

今日まで、キャスト、スタッフの皆様と共に切磋琢磨し積み上げてまいりました。

人生で燃え尽きたいと思える瞬間に出会えることが私にとっての宝物ですが、その瞬間に対面する日がやってきました。

いよいよ初の中王区公演の幕開けが目の前にやってきた今、新たなステージを皆様にお届け出来ることを心から嬉しく思います。

これまで沢山の方々に応援され、愛され、紡がれてきたヒプステの歴史に、全力で新たな風を巻き起こしてまいります!

-Renegades of Female-

皆様、よろしくお願いいたします。

■勘解由小路 無花果 役:白峰 ゆり

稽古が始まる前から想像し、胸を高鳴らせていた“初日”を迎えることができました。

今まで私たちだけで温めてきたステージを、今日から皆様と共有できることがとても嬉しいです!

誠心誠意がんばりますので、応援よろしくお願いいたします!

■碧棺 合歓 役:高橋 桃子

稽古を始めた頃は毎日不安でいっぱいでしたが、植木 豪さんや先輩方がたくさんアドバイスをしてくださり少しずつ自信を持てるようになりました。堂々とした気持ちで初日を迎えられたことが本当に嬉しいです。

とてもかっこいい仲間と同じ舞台に立てることがすごく幸せです。初の女性キャストだけの公演ということもあって緊張でいっぱいですが、気合いを入れて皆様に最高の作品をお届けいたします!

そして、観劇される皆様の心を虜に出来るように精一頑張ります!