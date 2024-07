新シーズンのセリエA日程が発表！　王者インテルはジェノア戦で開幕

レガ・セリエAは4日、2024-25シーズンのセリエAのマッチスケジュールを発表した。2位以下に19ポイント差を付け、独走したインテルの優勝に終わった昨シーズンのセリエA。盤石のネッラズーリを、それぞれパウロ・フォンセカ、チアゴ・モッタ、アントニオ・コンテを新指揮官に迎えたミラン、ユベントス、ナポリの3クラブ、ヨーロッパリーグ王者アタランタやローマ、ラツィオといったクラブが対抗として挑む形となる今シーズン。

8月第3週の週末17〜19日に開幕する第1節では連覇を狙う王者インテルがジェノアと、ミランがトリノ、ローマがカリアリ、ナポリがエラス・ヴェローナ、アタランタがレッチェと、いずれもプロヴィンチャと対戦する。また、日本代表GK鈴木彩艶の加入が噂される昨季セリエB王者のパルマはフィオレンティーナ、セスク・ファブレガス氏が実質的な指揮官を務める昇格組コモはユベントス、同じく昇格組ヴェネツィアはマルコ・バローニを新指揮官に迎えたラツィオと対戦する。なお、2024-25シーズン最終節は5月25日に予定されている。◆開幕カード一覧ボローニャ vs ウディネーゼカリアリ vs ローマエンポリ vs モンツァジェノア vs インテルヴェローナ vs ナポリユベントス vs コモラツィオ vs ヴェネツィアレッチェ vs アタランタミラン vs トリノパルマ vs フィオレンティーナ