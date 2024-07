=LOVE

指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)が4日、新曲「絶対アイドル辞めないで」のMVが、公開から11日で累計500万回再生を突破した。

【動画】=LOVE、新曲「絶対アイドル辞めないで」Music Video 今年4月に、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』(全4会場8公演)を大盛況に終え、=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」(9月7日(土)・9月8日(日) 神奈川県・Kアリーナ横浜)開催も発表されている指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE。

本日、6月22日にYouTubeで公開された新曲「絶対アイドル辞めないで」のMVが、公開から11日で累計500万回再生を突破したことがわかった。Music Videoの500万回再生突破は、「ズルいよ ズルいね」・「しゅきぴ」・「Want you!Want you!」・「あの子コンプレックス」・「Be Selfish」・「この空がトリガー」・「ナツマトペ」・「ラストノートしか知らない」・「呪って呪って」に続き自身10作品目となる。

「絶対アイドル辞めないで」は、7月31日(水)に発売を予定している通算17枚目となるニューシングルの表題曲で、推しの幸せを願いながらも永遠にアイドルでいてほしいというファンの強い愛情を歌った究極のラブソングだ。「カワイイの保存」をテーマに制作されたMVは、花や月など様々なアイテムをモチーフとして使用した各シチュエーションや、=LOVEのメンバーが「永遠の存在」であるかのように感じられる幻想的な世界観が早くも話題となり、自身最速記録となる24時間で100万回再生を突破。さらに、YouTubeでの「急上昇動画」で1位を獲得した他、国内の「人気急上昇中の音楽」でも最高位4位にランクインしたことも追い風となり、LINE MUSICデイリーソングTOP100でも見事1位に輝くなど、その勢いに拍車がかかったと言える。

9月7日(土)・9月8日(日)には、自身最大規模となる神奈川県・Kアリーナ横浜での7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催が決まっており、9月28日(土)には=LOVE、≠ME、≒JOYによる合同コンサート「イコノイジョイ 2024」開催も発表されている。