◆TXT、初日本ドームツアーは「MOAのみなさんのおかげ」

【モデルプレス=2024/07/04】TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー/TXT)が4日、都内にて日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」のリリースを記念したショーケースを開催した。「Deja Vu[Japanese Ver.]」で幕を開けると、MOA(ファンネーム)の掛け声に合わせてSexyで爽やかなパフォーマンスし、早速会場をさらに熱くした。

◆TXT日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」

その後のトークでは一人ずつ自己紹介。まず、司会の古家正亨から「元気でしたか?」と問われたBEOMGYU(ボムギュ)は「皆さんの応援を感じながら活動していましたが、久しぶりにこうして皆さんと一緒に時間を過ごすことはできるので幸せです」と笑顔で返答。「誓い(CHIKAI)」について聞かれたYEONJUN(ヨンジュン)は「僕らが変わっても永遠に一緒にいるという誓い変わらないという意味が込められています」と紹介したうえで「これはMOAと僕たちの誓いでもあります!ですよね〜?」と甘く問いかけると完成が上がった。そんな中、10日、11日に控える東京ドーム公演を皮切りに行われる初の日本ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> IN JAPAN」についての話題になると、HUENINGKAI(ヒュニンカイ)は「ドームツアーは僕たちの夢でしたし実現できるのは応援してくださるMOAのみなさんのおかげです。とても楽しみにしています!」と感謝を伝え、来場する観客が挙手を求められると続々と手が上がり「全部!?」とメンバーがかわいらしく反応する一幕もあった。トークコーナーの最後にSOOBIN(スビン)は「僕たちの夢が一つ叶って本当にうれしいです。みなさんの期待に応えられるような素晴らしいステージを準備していますから、期待してください!」と呼びかけ、TAEHYUN(テヒョン)は「この夏も楽しい夏にしましょうね!」と期待を込めて伝えた。ショーケースの最後は「ひとつの誓い(We’ll Never Change)」で締めくくり、ステージの端まで歩いてファンサービス。なお、ボムギュは足の甲を骨折していることから着席でのパフォーマンスとなった。日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」は、理想の自分になれるよう星に向かって飛翔し(Tob<飛ぶ>)君の跡を探す姿が描かれた「to B」と、君を探して(to you)自問自答しながら(Tou<問う>)という意味が込められた「to U」の2つのコンセプトがあり、君と僕がお互いに変わってしまっても、永遠に一緒にいるというただひとつの<誓い>は変わることがないというメッセージを伝える。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】