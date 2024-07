「新子」の旬がやってきた！ グルメライターが教える町寿司8店

寿司好きの初夏のお楽しみ「新子」。初心者でも「新子」をオーダーしやすい町の寿司店を、グルメライターの武智新平さんに教えてもらいました。

新子の季節がはじまりました

食通をはじめ、寿司好きの間で初夏の楽しみといえば「新子」。初物の「新子」の握り寿司を味わうことができる時期は限られるのだから、この時期を逃すのはもったいない! でも高級なネタだけに提供する店も多くはないらしい⁈ 今回は、グルメライターの武智新平さんに、初心者さんでも気軽に入りやすい、町のお寿司屋さんで「新子」を味わえる店を教えてもらいました。この夏「新子」の魅力にハマってみては?



教えてくれる人

武智 新平

1970年生まれ。食雑誌をメインにフリーの編集&ライターとして活動中。食事では寿司、そば、カレー、洋食全般など、お酒は特に日本酒が好きで、仕事でもそれらを担当することが多い。一見でも心地よく、かつリーズナブルに楽しめる店を中心に紹介していきたい。

その前に……新子とは?

光り物として知られることも多い「小肌」。「江戸深川 鮨 にしち」の小肌の握り 出典:うどんが主食さん

新子とは、成長するにつれて名前が変わる、いわゆる「出世魚」の一種で、コノシロという魚の稚魚。新子→小肌→ナカズミ→コノシロと呼び名が変わり、生後4カ月くらい、体長は10cm以下(だいたい4〜7cmくらい)のものを新子といいます。コノシロと聞いてもピンとこないかもしれませんが、小肌であれば食べたこと・聞いたことがあるのでは?

「紋ずし」の新子の握り 出典:akicさん

新子の身質はとにかくやわらか。切れ味の良い包丁で捌かなければ、身を傷めてしまうそう。そして、とても小さいので捌くにも技術がいり、1尾ではネタにならないためサイズによって2尾から、多いところでは8尾くらいを1貫に使用します。

そんな「新子」は7〜8月に旬を迎えます。ごく限られた時期にしか水揚げのない希少性も、高級感と貴重さを増すのかもしれません。





※新子は季節限定のため、入荷状況はお店に都度確認を。





お好みでオーダーできる店

1. 「弁天山美家古寿司」(浅草)

2枚付新子の握り 出典:oggeti209さん

武智さん

江戸前寿司の祖・華屋与兵衛の流れをくむ店で修業を重ねた初代・金七。慶応2(1866)年に開業したのがこちら。当時から伝わるこれぞ「江戸前の仕事」を楽しむことができるます。新子もキリッと酢締めされ、ゆえに淡いうまみ、香りが引き立てられています。

2. 「健寿司」(蒲田)

2枚付の新子握り 出典:raccostarさん

<店舗情報>◆弁天山美家古寿司住所 : 東京都台東区浅草2-1-16TEL : 03-3844-0034

武智さん

蒲田で古くから営まれている町寿司の店。都心部にはない飾らない雰囲気でリーズナブルにお寿司を楽しませてくれます。真っ当に仕事がなされた新子。握りではなく小肌の海苔巻きも美味です。

3. 「紋ずし」(祐天寺)

4枚付の新子の握り 出典:みゆ19871129さん

<店舗情報>◆健寿司住所 : 東京都大田区蒲田5-19-3TEL : 03-3731-3411

武智さん

祐天寺駅を出てすぐの町の寿司店。使用する魚介は産地を明記し、握り、一品料理、さらに地酒もふんだんに揃うので、居酒屋的な使い方もおすすめです。新子は4枚付!

4. 「かぐら坂 新富寿司」(神楽坂)

新子の握り 写真:お店から

<店舗情報>◆紋ずし住所 : 東京都目黒区祐天寺2-14-19TEL : 03-3712-6078

武智さん

寿司激戦区の神楽坂の路地裏にあり隠れ家的ながら、肩肘はらず楽しめる店として多くの常連に愛される店。黒板にはその日のおすすめ料理がびっしり。酒メインで楽しむこともできます。繊細な味わいを引き立てられた新子は、甘みがありふっくら。

コースで楽しむならここ!

5. 「江戸深川 鮨 にしち」(門前仲町)

熊本産の3枚付新子の握り 出典:johnbull2009さん

<店舗情報>◆かぐら坂 新富寿司住所 : 東京都新宿区神楽坂4-4-17TEL : 050-5592-2522

武智さん

大横川沿いに佇む一軒家の寿司店。特にランチがコスパ抜群!と評判。素材の良さはもちろんながら、加えたひと手間がネタの味わいを引き立てます。3種の酢をブレンドして作るこだわりのシャリと繊細な味わいの新子の相性は抜群!





昼(にぎり10貫、巻物、玉子焼、お椀):​6,000円(税込)

夜(おつまみ・にぎり):19,800円(税込・サービス料別)





6. 「九段下 寿司政」(九段下)

新子の握り 出典:あさぴー1さん

<店舗情報>◆江戸深川 鮨 にしち住所 : 東京都江東区牡丹1-14-6TEL : 03-6458-5427

武智さん

九段下交差点近くに佇む、創業が文久元(1861)年という老舗。目利きして揃えるネタはどれも鮮度抜群だからこそ、江戸前の「締める」という技、味が生きます。もちろん、酢の利いたシャリと新子の味わいはただただ「うまい」のひと言。





昼のにぎり:​3,850円〜(税込)

昼のおまかせにぎり:11,000円(税込)

夜のおまかせ:13,200円〜(税込・お座敷はサービス料10%)





7. 「本間勝維」(野方)

新子の握り 出典:東京ホルモンズさん

<店舗情報>◆九段下 寿司政住所 : 東京都千代田区九段南1-4-4TEL : 03-3261-0621

武智さん

野方という場所にあって、おまかせで本格的な寿司を堪能させてくれると評判の、開店4年目を迎える人気店。丁寧に仕事がなされた新子はほのかに甘みがあり、シャリとのバランスが絶妙です。





昼のおまかせ:​5,500円(税込)

夜のおまかせ:11,000円(税込)





8. 「三ツ木」(門前仲町)

2枚付の新子の握り 出典:蓼喰人さん

<店舗情報>◆本間勝維住所 : 東京都中野区野方5-16-6 青木ハイツ 1FTEL : 03-5356-2821

武智さん

深川不動尊のほど近くにある町寿司店。江戸前寿司への造詣も深い大将の握りは、酢が利いたシャリ、丁寧に仕事をしたネタからなる伝統の味わい。そこに気っ風の良さも加わって、連日にぎわっています。ちなみに大将は和竿作りの名人で、2階には竿の展示も。





にぎり:2,420円〜(税込)

季節おまかせにぎり(10貫):4,400円(税込)

満足コース11,000(税込)





<店舗情報>◆三ツ木住所 : 東京都江東区富岡1-13-13TEL : 03-3641-2863

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:武智新平、食べログマガジン編集部

The post 「新子」の旬がやってきた! グルメライターが教える町寿司8店 first appeared on 食べログマガジン.