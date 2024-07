◆榮倉奈々、夫・賀来賢人を祝福

【モデルプレス=2024/07/04】女優の榮倉奈々が7月4日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫で俳優の賀来賢人の誕生日を祝福した。7月3日に35歳の誕生日を迎えた賀来は、自身のInstagramで「ARIGATO」と添え、グラスで乾杯する姿を披露。姿は写っていないものの、乾杯ショットや子どもの手が写り込んでいたことから榮倉ら族でお祝いした様子がうかがえ、話題を集めていた。

その後、榮倉は「It was my dear best friend's birthday(親友の誕生日でした)」と賀来を「親友」と表現し祝福する様子を公開した。この投稿にネット上では「やっぱりご家族でお祝いしてたんですね!」「賀来くんの投稿の答え合わせできた」「パートナーを親友と表現するところが良すぎる…素敵な関係性」「憧れの夫婦」など反響が寄せられている。賀来と榮倉は2014年に放送されたTBS系ドラマ『Nのために』での共演がきっかけで2015年夏より交際スタート。2016年3月に交際が一部で報道され、約1年の交際期間後、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子を出産したことを報告した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】