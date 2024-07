USJのハロウィーン2024、ポケモンたちとの仮装パーティーや「チェンソーマン」コラボほか

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のハロウィーンイベント2024が、2024年9月5日(木)より順次開催される。

USJのハロウィーンイベント2024

毎年恒例となっている、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンイベント。2024年のハロウィーンは大きく分けて、ポケモンやサンリオのキャラクターたちにフィーチャーした「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」と、「チェンソーマン」や「バイオハザード」との注目コラボが登場する「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の2つ。イベント期間中は、USJならではの刺激的なプログラムの数々が行われる。

「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」

たとえば、2023年にも好評を博した「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」は、DJピカチュウやDJゲンガーといったポケモンたちとド派手な音楽をバックに踊るプログラム。オリジナル楽曲や、おなじみのポケモンのサウンドをアレンジした音楽に合わせて、仲間たちと一緒にクラップ&ジャンプ。エネルギッシュな音楽&ノリがクセになる、愉快な昼のハロウィーンパーティだ。

ハロウィン衣装のポケモンたちとのグリーティングも

また、ハロウィーンならではの衣装に身を包んだDJピカチュウやDJゲンガー、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマといったポケモンたちとのグリーティングが楽しめる「ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング」、マイメロディ&クロミがハロウィーン限定の衣装で登場する「マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング」も行われる。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」

一方の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で体験できるのは、ゲスト自らが参戦する絶叫ホラーだ。Ado隊長率いる治安部隊”ブルーローズ隊”と残虐なゾンビの襲来に立ち向かう「ストリート・ゾンビ」、2023年に社会現象となったAdoの楽曲「唱」と共に繰り広げられる熱狂のストリートダンス「ゾンビ・デ・ダンス」など、昼の楽しい雰囲気から一変して、よりホラーの要素を強めたプログラムが楽しめる。

「チェンソーマン」の世界を体験する初のプログラム

中でも特に注目したいのは、シネマ4Dシアターで行われる「チェンソーマン」とのコラボレーションプログラム「チェンソーマン・ザ・カオス 4-D」。パークに現れたデンジやアキ、パワー、コベニらと協力して、ゾンビ軍団が率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”に対峙。眼前で飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された恐怖体験を通して、「チェンソーマン」の世界に入り込むことができるという。

「バイオハザード」や「チャッキー」とのコラボレーションも

このほか、「バイオハザード」やホラー映画「チャイルド・プレイ」シリーズのチャッキーとのコラボレーションプログラム、Adoの楽曲「唱」と爽快感あふれるライド体験がシンクロするライドアトラクションなど、様々なイベント限定プログラムが用意されている。

開催概要

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ハロウィーンイベント 2024

開催期間:2024年9月6日(金)〜11月4日(月)



