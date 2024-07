6月15日、16日に開催された「櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム」にて初披露された櫻坂46の9thシングル表題曲「自業自得」のライブ映像が3日、櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。動画は「Thank you Buddies! Thank you everyone!」というメッセージと共にサプライズ的に公開され、2日間で11万人を動員した東京ドーム公演に集まったBuddies(=櫻坂46のファン)の熱狂が伝わるものになっている。動画は7月31日までの期間限定公開となる。公演から2週間あまり。フルサイズでのサプライズ公開にファンからは歓喜の声が寄せられており、「あまりにも凄いパフォーマンス」「最高のライブだった」「まさか、ドームの自業自得をフルで公開してくれるとは」「運営さんありがとう」などのコメントが続々と寄せられている。動画は公開から1日足らずで20万回以上(4日18時現在)再生されている。